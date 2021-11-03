Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Geçen pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana gelene olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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OTOPSİ TAMAMLANDI



Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri adli tıp kurumunda tamamlandı. Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.



'ÖLMESİNİ HAZMEDEMİYORUM'



Baba Nurettin Kılıçdoğan, "Oğlum orada gezerken iki tane kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları 'ağabey bize yardım et' diyorlar. Oğlum da 'gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor; görgü tanıklarının veya kızların söylediklerine göre. Söylenecek kelime bulmak çok kolay değil. Ancak her aile çocukları ile gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kelimelerle ifade etmek çok zor bu olayı" dedi.

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Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, "6 yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" diye konuştu.

GÜNDEM Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istemişti: Haydarcan bıçaklanarak öldürüldü

FOTOĞRAF 29 Ankara'da taciz edilen iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Söngül Kılıçdoğan, \"Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu\" dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup, gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek \"Haydarcan ölmedi, insanlık öldü\" diye konuştu. Törende Haydarcan'ın iki kız çocuğuna yardım ederken öldürüldüğü belirtilerek, helallik istendi. Cenaze sırasında bir vatandaş, \"Haydarcan ölmedi, insanlık öldü.\" diyerek yaşanan olaya tepkisini dile getirdi.<br><br> Törenin ardından Haydarcan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi. BABASINI ARAYIP 'BIÇAKLANDIM' DEMİŞ<br><br>Haydarcan'ın kuzeni Eren Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydarcan'ın tacize uğrayan iki kız çocuğuna yardım ederken bıçaklandığını hatırlatarak, \"Olayın ardından babasını kendisi aramış, cep telefonundan 'Ben bıçaklandım' diyor. Babası da bizi arayınca olay yerine gittik. Ben gittiğimde Haydarcan'ı ambulansa bindiriyorlardı. Direkt öldürmek için bıçaklamışlar. Biz koşarak güvenlik güçleri ile birlikte saldırganları yakaladık. Bıçağı atmışlardı, montlarını atıyorlardı. Artık başka insanların çocukları ölmesin. Önlem alınmasını istiyoruz. Daha fazla olmasın, artık yeter\" dedi.<br> OLAY<br><br>Geçen pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana gelen olayda kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H'yi uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı. Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. (17) ve Yunus H. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın (28) cenazesi defnedildi. BiP'te paylaş

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