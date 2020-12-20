​Tacizin hesabını sormaktan acizler

Meclis’te 2021 yılı bütçe görüşmeleri taciz ve tecavüz tartışmaları ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’yi teşkilatlarında yaşanan taciz vakalarının hesabını sormaktan aciz olmakla HDP’yi ise terörün pençesine düşen kadınlar için sesini tek bir gün çıkaramamakla suçladı. 12 gün süren bütçe maratonunun tümü üzerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda alınan önlemleri anlatırken, muhalefeti mangalda gül bırakmamakla eleştirdi. CHP’deki vakalara isim vermeden gönderme yapan Oktay, “Daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar var. Yaşananların üzerini kapatıp bir de meşrulaştırmaya çalışanlar var” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu nasıl matematik, bu nasıl hesap uzmanlığı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Oktay, 'Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hesabı kitabı iyice karıştırmış olacak ki bu kürsüden milletimizi yanlış bilgilendirdi. Biz zaten Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu SSK'dan biliyoruz. Kılıçdaroğlu 'Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52, bu kar oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak…' diyor. Nasıl bir matematik bu, nasıl bir hesap uzmanlığı bu?' dedi. BiP'te paylaş

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A’SI, B’Sİ, C’Sİ OLMAZ

CHP ve HDP sıralarından yükselen tepkiler üzerine, “Hem iğneyi hem çuvaldızı başkasına batırmaya alışmışsınız. Bu tarz olaylar nerede olursa olsun gereği yapılmalıdır, hep birlikte gereğini yapmak zorundayız. Bunun A’sı, B’si, C’si olmaz; bunun grubu, partisi, hiçbir şeyi olmaz. Sonuna kadar üzerine gitmek zorundayız” dedi.

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BELKİ ARALARINDA AKRABANIZ, KOMŞUNUZ VAR

Oktay, HDP’ye yönelik ise şunları söyledi: “Diğer tarafta da terörün pençesine düşen kızlarımıza, kadınlarımıza tek bir gün sesini çıkarmayanlar, anaları ağlatanlar, kardeşi kardeşten ayıranlar var. Siz burada söylemlerinizle rahat ederken, rahatınız yerindeyken temsilcisi olduğunu söylediğiniz kadınlar, çocuklar terörün elinde heba oluyor. Belki aralarında hısımınız, akrabanız, mahalleden arkadaşlarınız var. Daha küçücük çocukları anaların bağrından koparıp kalleş PKK’ya verenlere niye ses çıkarmazsınız? ‘Kadın hakları’ diyorsunuz ya ‘çocuk hakları’ diyorsunuz ya, niye ses çıkarmazsınız bu kadınlarımıza, bu çocuklarımıza?”