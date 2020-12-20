​Tacizin hesabını sormaktan acizler

Meclis’te 2021 yılı bütçe görüşmeleri taciz ve tecavüz tartışmaları ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’yi teşkilatlarında yaşanan taciz vakalarının hesabını sormaktan aciz olmakla HDP’yi ise terörün pençesine düşen kadınlar için sesini tek bir gün çıkaramamakla suçladı. 12 gün süren bütçe maratonunun tümü üzerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda alınan önlemleri anlatırken, muhalefeti mangalda gül bırakmamakla eleştirdi. CHP’deki vakalara isim vermeden gönderme yapan Oktay, “Daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar var. Yaşananların üzerini kapatıp bir de meşrulaştırmaya çalışanlar var” şeklinde konuştu.
A’SI, B’Sİ, C’Sİ OLMAZ
CHP ve HDP sıralarından yükselen tepkiler üzerine, “Hem iğneyi hem çuvaldızı başkasına batırmaya alışmışsınız. Bu tarz olaylar nerede olursa olsun gereği yapılmalıdır, hep birlikte gereğini yapmak zorundayız. Bunun A’sı, B’si, C’si olmaz; bunun grubu, partisi, hiçbir şeyi olmaz. Sonuna kadar üzerine gitmek zorundayız” dedi.
BELKİ ARALARINDA AKRABANIZ, KOMŞUNUZ VAR
Oktay, HDP’ye yönelik ise şunları söyledi: “Diğer tarafta da terörün pençesine düşen kızlarımıza, kadınlarımıza tek bir gün sesini çıkarmayanlar, anaları ağlatanlar, kardeşi kardeşten ayıranlar var. Siz burada söylemlerinizle rahat ederken, rahatınız yerindeyken temsilcisi olduğunu söylediğiniz kadınlar, çocuklar terörün elinde heba oluyor. Belki aralarında hısımınız, akrabanız, mahalleden arkadaşlarınız var. Daha küçücük çocukları anaların bağrından koparıp kalleş PKK’ya verenlere niye ses çıkarmazsınız? ‘Kadın hakları’ diyorsunuz ya ‘çocuk hakları’ diyorsunuz ya, niye ses çıkarmazsınız bu kadınlarımıza, bu çocuklarımıza?”