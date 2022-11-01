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ANKARA

Tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru konusu ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru ele alındı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanıp Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

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