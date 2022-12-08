Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başladı.

Petrol taşıyan tankerler, fiyat sınırlaması sonrası Türkiye açıklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Türkiye'den sigorta belgesi talebi

İlgili Türk makamları, boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olup olmadığına dair kanıt talep ediyor.

Financial Times gazetesi, Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu yazdı.

Türkiye'yi suçluyorlar

Ankara'da sigortayla ilgili endişeler nedeniyle en az 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtildi.

Haberde, "Batılı yetkililer, Karadeniz'den ham petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türk Boğazları'ndaki trafiği engellemek için hiçbir neden olmadığını söylüyorlar." denildi.

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Financial Times gazetesinde çıkan haber

Sigortasız gemiler riskli

Türkiye'nin ise tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkat çekildi.

Aynı haberde, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." notu paylaşıldı.

ABD ile Türk makamları arasında görüşme

Bir taraftan tavan fiyat mekanizmasını savunan Batı, diğer taraftan artan yakıt fiyatlarına bağlı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

ABD Hazinesi, Türk yetkililerle yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Deniz yoluyla taşınan petrolün Türk Boğazları'ndan geçmesine izin verecek bir uyum rejimi oluşturarak küresel enerji piyasalarını iyi tedarik edilmiş durumda tutmaya yönelik ortak çıkarların altını çizildi." denildi.

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İngiltere: Yakın bir şekilde çalışıyoruz

İngiltere Hazinesi'nin Londra, ABD ve AB'nin çözüme varmak üzere Türk makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylediği aktarıldı.

Londra'dan yapılan açıklamada, "Çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle gemilerin İstanbul Boğazı'na girişinin engellenmesi için hiçbir neden yoktur." tezi öne sürüldü.

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