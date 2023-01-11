Tahıldan sonra kavuşma koridoru

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına “ombudsman” açılımını ekliyor. Üç ülke ombudsmanı “kavuşma koridoru” için bir araya geliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği Konferansı” bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayacak. 41 ülkeden 70’in üzerinde ombudsman ve insan hakları savunucusunun katılacağı konferans iki gün sürecek ve 21. yüzyılda insan hakları tartışılacak.

ÜÇLÜ OMBUDSMAN ZİRVESİ

Konferans için Türkiye’ye gelen Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Rus Ombudsmanı Tatyana Moskalkova da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç öncülüğünde bugün bir araya gelecek. Malkoç ile Lubinets, konferansa ilişkin dün KDK’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Savaş sürecinde Türkiye’nin öncülüğünde esir takası ve tahıl koridoru gibi iki önemli olay yaşandığını hatırlatan Malkoç, “Savaşta mağdur olan kadın ve çocuklara nasıl destek oluruz, esirler için ne yapabiliriz? Bunu müzakere edeceğiz, ortak çabamız olacak. Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3’lü buluşmasında çocuk hakları, insan hakları, yaralılar ve askerlerin değişimi hakkında yol haritası belirlemeye çalışacağız. Tahıl koridorunun ardından savaş nedeniyle ayrı düşen Ukraynalı ve Rusyalıların ailelerine kavuşması için bir kavuşma koridoru açılmasına ilişkin niyetimiz de var. Bu toplantılar sonrası bunu başarmayı umut ediyoruz” dedi. Ukrayna Ombudsmanı Lubinets de Türkiye’ye çabaları nedeniyle teşekkür etti.

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