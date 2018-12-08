Tahliye yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Başkanı Donald Trump arasında son görüşmelerde de gündeme gelen Hakan Atilla’nın durumu hakkında ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD’de FETÖ’cülerin eliyle yapılan Halk Bankası kumpasında 32 ay hapis cezası alan Atilla için savcılık daha önce yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Bu kararla Hakan Atilla’nın tahliyesinin önü açıldı.

Hakan Atilla

TEMYİZ BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLDİ

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti. Mahkemenin Atilla’ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti.

25 TEMMUZ’DAN ÖNCE TAHLİYE OLABİLİR

Mahkeme savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık’a kadar sunmasını talep etmişti. Önceki gün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti. İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı. Hakan Atilla, 25 Temmuz’da tahliye edilecek.