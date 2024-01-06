Taklit sloganla başladı

CHP’nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen lansmanla seçim çalışmalarına başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım programında ilk olarak sahneye çıkan Özgür Özel, “Beş yıldır İstanbul için çalışan İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci beş yılı için ‘Tam yol ileri’ dedikleri bugün de hep beraberiz” ifadelerini kullandı. Özel’den sonra kürsüye çıkan İmamoğlu, “Tam yol ileri. Her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu’nun seçim sloganını duyurdu.
2017’DE KULLANILDI
Ancak bu slogan daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’de AK Parti’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde kullandığı bir slogandı. Anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden parti genel başkanı seçildiği kongre için bu slogan kullanıldı. Kongre öncesi “Kurucu Liderle Tam Yol İleri” sloganının yer aldığı afişler bilboardlara asılmıştı. Söz konusu kongrede Erdoğan, yeniden genel başkan oldu ve Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte önemli bir adım daha atılmış oldu.
KILIÇDAROĞLU GELMEDİ
Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun davet edildiği ancak, lansmana gelmediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’yla ilgili hiçbir yerde görünmek istemediği, İBB Başkanı’na kapıları kapattığı biliniyor.
İLÇELERİ AÇIKLAYAMADILAR
Lansmanda İstanbul’un ilçelerinin de belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyordu. Ancak İmamoğlu, kendi adamlarını aday yapmak isteyince Özgür Özel ile arasında kriz çıkmıştı. Bu nedenle dün düzenlenen lansmanda İstanbul’un ilçelerinin adayları açıklanamadı.