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Taklit sloganla başladı

CHP’nin İstanbul’a yeniden aday gösterdiği İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in katıldığı tanıtım toplantısıyla seçim çalışmasına başladı. İmamoğlu için tercih edilen “Tam Yol İleri” sloganının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de kullandığı sloganla aynı olması dikkat çekti. İmamoğlu ile yan yana görünmek istemeyen Kılıçdaroğlu ise davetli olduğu halde lansmana katılmadı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:15 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen lansmanla seçim çalışmalarına başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım programında ilk olarak sahneye çıkan Özgür Özel, “Beş yıldır İstanbul için çalışan İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci beş yılı için ‘Tam yol ileri’ dedikleri bugün de hep beraberiz” ifadelerini kullandı. Özel’den sonra kürsüye çıkan İmamoğlu, “Tam yol ileri. Her şey çok güzel olacak” diyerek İmamoğlu’nun seçim sloganını duyurdu.

AK Parti’nin 3. Olağanüstü Kongresi’nde “Tam Yol İleri” sloganı kullanılmıştı.

2017’DE KULLANILDI

Ancak bu slogan daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’de AK Parti’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde kullandığı bir slogandı. Anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden parti genel başkanı seçildiği kongre için bu slogan kullanıldı. Kongre öncesi “Kurucu Liderle Tam Yol İleri” sloganının yer aldığı afişler bilboardlara asılmıştı. Söz konusu kongrede Erdoğan, yeniden genel başkan oldu ve Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte önemli bir adım daha atılmış oldu.

KILIÇDAROĞLU GELMEDİ

Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun davet edildiği ancak, lansmana gelmediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’yla ilgili hiçbir yerde görünmek istemediği, İBB Başkanı’na kapıları kapattığı biliniyor.

İLÇELERİ AÇIKLAYAMADILAR

Lansmanda İstanbul’un ilçelerinin de belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyordu. Ancak İmamoğlu, kendi adamlarını aday yapmak isteyince Özgür Özel ile arasında kriz çıkmıştı. Bu nedenle dün düzenlenen lansmanda İstanbul’un ilçelerinin adayları açıklanamadı.


İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler
İki yalan makinesi: Yerine getirdikleri vaat bulamayınca devletin yaptıklarına çöktüler

Koltuk kavgaları, boş vaatler ve başkanlık krizleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek İstanbullulara söz veren ancak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde toplu taşıma, metro ve metrobüs arızaları ile önlem alınmayan afetler yüzünden vatandaşı isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi. Adaylık lansmanında söz alan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yalanlarını tek tek sıralayarak kendi vaatlerini yerine getirmedikleri gibi bir de devletin yaptığı işleri kendi işleriymiş gibi lanse etti.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Yerel Seçimler
#siyaset
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