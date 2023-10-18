|
Gündem

Taksi çevirip çatışmaya gittiler

Ankara'da üç kişi, çevirdikleri taksiye binerek husumetli oldukları gruba pompalı tüfekle ateş açtı. Ateşe ateşle karşılık verilmesiyle yaşanan çatışma sonucu iki kişi yaralandı.

18:17 . 18/10/2023 Çarşamba
DHA
Ankara'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Ankara'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde taksiye binen üç kişi, husumetli oldukları iki kişinin yanına giderek pompalı tüfekle ateş etti. Çıkan çatışmada iki kişi, yaralandı. Dört şüpheli gözaltına alınırken, taksi şoförü Batuhan Biçer yaşananları anlattı.


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. D.K., M.K. ve B.K., Batuhan Biçer'in kullandığı 06 T 5651 plakalı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti. 3 kişi, U.G. ve S.Ç.'yi görünce araçtan inip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. U.G. ve S.Ç. de silahla karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.K. ve S.Ç. yaralandı; taksiye de saçmalar isabet etti. Tedavilerinin ardından D.K. ve S.Ç. ile B.K. ve M.K. gözaltına alındı. Firari U.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


"Bana 'Arabayı takip et' dediler"


Batuhan Biçer, "Etimesgut'tan 3 yolcu aldım. Konuma gelince 'Dur' dediler. Şahsın üstünde polar vardı, içinde de pompalı tüfek varmış. Orada husumetlisini aradılar, bekledik. Kimse gelmeyince 'Sür' dediler. Ben de devam ettim. Ardından karşı tarafla karşı karşıya geldiler. Bana 'Arabayı takip et' dediler. Sonra durduk, karşı tarafla çatıştılar. Arabadakiler inince ben de mecbur durdum. El freninin üzerine yattım. Sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken arabamdaki birisi vuruldu. Çok korktum. Çünkü aşırı bir ateş açıldı" dedi. Biçer, aracında da 30 bin liralık zarar olduğunu söyledi.



#Ankara
#Etimesgut
#Taksi
#Silahlı Çatışma
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemen kabul olan dua