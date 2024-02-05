Taksiciyi katleden cani cezaevinde saldırıya uğradı mı? Avukatlar gerçeği açıkladı

"Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."