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Taksiciyi katleden cani cezaevinde saldırıya uğradı mı? Avukatlar gerçeği açıkladı

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesi olayının ardından, 19 yaşındaki şüpheli Delil Aysal'ın cezaevinde saldırıya uğradığı iddiaları avukatlar tarafından yalanlandı.

12:50 - 5/02/2024 Pazartesi
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Arşiv
İzmir
'de, taksi şoförü Oğuz Erge 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki
Delil Aysal
'ı aracına almıştı.

Erge, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal arka koltuktan üç el ateş edip Erge'yi gasp etti. Ağır yaralanan Erge, hayatını kaybetti.


Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili katil Delil Aysal'ın cezaevinde saldırıya uğradığı iddia edildi.


Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.


Delil Aysal

"Saldırıya uğradı" iddiasına avukatlardan açıklama


Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."

Ne olmuştu?


Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.


Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.


Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.


Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.




#İzmir
#Taksi
#Delil Aysal
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