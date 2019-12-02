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POLİTİKA

TANAP’ta bir hazımsız

Azerî doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP Projesi’nin İpsala’daki açılış töreni Yunan protestosuna sahne oldu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Doğu Akdeniz’ ve ‘Libya’ mesajlarından rahatsız olan Yunan Bakan Yardımcısı İkonomu, şov yaparak salonu terk etti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Dimitris İkonomu
Dimitris İkonomu

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak üzere hayata geçirilen TANAP Projesi'nin resmi açılışında Yunan krizi yaşandı. Edirne'nin İpsala ilçesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı Dimitris İkonomu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını hazmedemedi. Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olduğunu belirterek törenden ayrılan Yunan yetkili, daha sonra yaptığı açıklamada, "Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim" dedi.

TANAP

'MEMNUNİYETSİZİZ'

Açılış töreni için Edirne'de bulunan Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı Dimitris İkonomu, ayrılış gerekçesini Atina medyasına şu sözlerle açıkladı: "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkar bir biçimde Kıbrıs'ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi. Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık." Erdoğan'ın sözleri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nı da rahatsız etti. Bir kınama metni yayınlayan Bakanlık, "Türk Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir işbirliği projesini bir savaş retoriği gösterisine dönüştürmeyi seçmesi ve uluslararası meşruiyeti hor görmesi üzücü" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE KAZANALIM' ÇAĞRISINI SEVMEDİLER

16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak TANAP Projesi'nin açılış töreninde Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki enerji faaliyetlerine de çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Fatih ve Yavuz gemilerimiz Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi işte buna mani olmaya çalışıyorlar. Biz bunların bağırmalarıyla çağırmalarıyla bu iki gemimizi çekecek falan değiliz. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği ise Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır. Bu inançla Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Diplomasinin imkanlarını kullanmak varken, bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyin."

Oldubittiye izin vermeyiz

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurguladı. Aksoy, “Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur.” ifadesini kullandı. Aksoy, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırdığını ve halen de görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

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