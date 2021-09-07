Gündem Tanju kendini kovduramadı
ANKARA

Tanju kendini  kovduramadı

CHP, kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanju kendini kovduramadı
Tanju Özcan

CHP, kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı
GÜNDEM
Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı
  • Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?” sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti: “Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine MYK’de oybirliği ile karar verdik.

Tanju Özcan'dan CHP'ye rest: Sözlerimden pişman değilim
GÜNDEM
Tanju Özcan'dan CHP'ye rest: Sözlerimden pişman değilim

Son dönemde sadece skandallarla gündeme gelen Özcan’ın, CHP’den ihraç edilmek ve başka bir partiye geçmek için böyle davrandığı belirtiliyordu. CHP Genel Merkezi’nin bu kararından sonra “Yine kendini kovduramadı” yorumları yapıldı.

Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.