Tanju kendini  kovduramadı

CHP, kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?” sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti: “Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanı’nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine MYK’de oybirliği ile karar verdik.”

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Son dönemde sadece skandallarla gündeme gelen Özcan’ın, CHP’den ihraç edilmek ve başka bir partiye geçmek için böyle davrandığı belirtiliyordu. CHP Genel Merkezi’nin bu kararından sonra “Yine kendini kovduramadı” yorumları yapıldı.