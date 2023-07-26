Tanju Özcan kimdir? sorusu merak ediliyor. Tanju Özcan'ın bir Youtube kanalına verdiği röportajda anlattığı anı izleyenleri sosyal medyada gündem oldu. Belediye Başkanı Tanju Özcan çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardımı istediğini aktardığı anısında mide bulandıran bir imada bulundu. Tanju Özcan'ın anlattığı anı ile büyük tepki çekmesinin ardından hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında? Tanju Özcan hangi partiden belediye başkanı? İşte detaylar...