Gündem Tanju Özcana bir yıl uzaklaştırma
POLİTİKA

Tanju Özcan’a bir yıl uzaklaştırma

Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir yıllığına partiden çıkarma cezası verildi. Kararın gerekçesinin açıklanmaması dikkat çekti.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Tanju Özcan’a bir yıl uzaklaştırma
Tanju Özcan

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, “partiden bir yıl geçici çıkarma” cezası verildi. CHP tüzüğüne göre, olası bir seçim durumunda Özcan, önümüzdeki 1 yıl içinde CHP’den aday olamayacak.

GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Ayrımcı ve ırkçı söylemleriyle öne çıkan Özcan’ın için toplanan CHP YDK toplantısı 7 saat sürdü. CHP disiplin yönetmeliğine göre, geçici çıkarma cezası verilecek parti suçları arasında, “parti içinde ve toplumda her türlü ayrımcılık yapmak, bu doğrultuda açıklamalarda bulunmak” ifadeleri yer alıyor. YDK kararında ihracın gerekçesi ise açıklanmadı. Özcan, karar sonrasında yaptığı açıklamada, yargıya başvuracağını kaydederek, “CHP’nin öz evladıyım partimden bir yıl ayrı kalmaya tahammül dahi edemem” dedi. Özcan, “Bir şekilde partime geri dönerim. Et tırnaktan ayrılmaz” şeklinde konuştu. Kararı beklediğini belirten Özcan, “Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler” açıklamasında bulundu.

SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üyeye cinsiyetçi hakaretlerde bulunmasının ardından CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Özcan, 16 Mayıs’taki belediye meclisi toplantısında meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

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