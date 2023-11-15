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Tanju Özcan'dan CHP'ye geri dönüş dilekçesi

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.

17:49 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Tanju Özcan

Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yaşamkent Mahallesi'nde inşa edilen Deprem Müzesi'nin tanıtım programında gazetecilere yaptığı açıklamada, genel başkan değişiminin ardından yeniden CHP'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konu hakkında görüştüklerini aktaran Özcan,
"Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece CHP'ye davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanı'mızla değişim oldu CHP'de. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya 'buyur gel' denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü."
diye konuştu.
Özcan, parti tüzüğünün öngördüğü şekilde geri dönme talebini ilgili yerlere ilettiğini belirterek,
"Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek. Önümüzdeki hafta orada oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki, önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim."
şeklinde konuştu.
CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan,
"Tabii, ben ihraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim."
dedi.
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.


#Tanju Özcan
#CHP
#Bolu
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