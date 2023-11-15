Tanju Özcan'dan CHP'ye geri dönüş dilekçesi

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.