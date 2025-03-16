Tankerin içine düştü: İtfaiye kurtardı

Fenalaşan ve dışarıya çıkamayan Abdullah Polat'ı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temiz hava solunum maskesi takan itfaiye eri merdivenle tankın içine girdi. Polat, sedye ile tankın üzerine çıkarıldı. Abdullah Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polat'ın, tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.