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Tankerin içine düştü: İtfaiye kurtardı

Tankerin içine düştü: İtfaiye kurtardı

16:0216/03/2025, Pazar
DHA
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Fenalaşan işçi hastaneye kaldırıldı.
Fenalaşan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de tankerin üzerinde temizlik yaparken dengesini kaybedip, tankın içine düşen Abdullah Polat (56) itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez bölgesinde kimyasal madde taşımacılığı yapan bir firmada şoför olan Abdullah Polat park halindeki 54 DL 044 plakalı tankerin üzerine çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2 metre yükseklikten tanka düştü.
Fenalaşan ve dışarıya çıkamayan Abdullah Polat'ı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temiz hava solunum maskesi takan itfaiye eri merdivenle tankın içine girdi. Polat, sedye ile tankın üzerine çıkarıldı. Abdullah Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polat'ın, tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Kocaeli
#Körfez
#Kimyasal

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