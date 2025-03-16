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Sazlık alanda yangın paniği: Gökyüzünü kara duman kapladı

Sazlık alanda yangın paniği: Gökyüzünü kara duman kapladı

15:2516/03/2025, Pazar
IHA
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde göl arazisi çevresinde bulunan sazlık alan alevlere teslim oldu. Kara dumanın gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi Karaboğaz mevkiinde bulunan Kamış Gölü çevresinde çıktı.

Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kara dumanın gökyüzünü kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
#Yangın
#Sazlık Alan

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