Gündem Tanklarla dışarı çıkacağız mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı
GAZİANTEP

'Tanklarla dışarı çıkacağız' mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski astsubayın cezası, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım ettiği" gerekçesiyle 15 yıla çıkarıldı. Gerekçeli kararda "Bölüğün en kıdemsiz astsubayının kendi tugayında görevli olmayan Cizre'ye atanmış bir askeri personele 'Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız' şeklinde mesaj yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı sabittir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Tanklarla dışarı çıkacağız mesajı atan astsubayın cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı
Mahkeme, Hamit B'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını 15 yıla çıkardı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin eski astsubay Hamit B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası kararını, savcı ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olarak katılan avukatların itirazı üzerine yeniden inceledi.

Mahkeme, Hamit B'ye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozarak 7 Temmuz'daki karar duruşmasında suçu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirdi ve sanığın cezasını 15 yıla çıkardı.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararı, mütalaa, tanık beyanları, sanık savunması ve delillerin yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın yerel mahkemece örgüt üyesi olduğuna dair kararında hata bulunmadığı ancak sanığın darbe girişimi gecesi tugaya giderek gerçekleştirdiği eylemlerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesi Ankara'da yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesi Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında darbe toplantısı gerçekleştirildiği, şehir haritası üzerinde birliklerin yerleşeceği valilik, emniyet müdürlüğü gibi birimlerin paylaşıldığı, tankların çıkarılarak çalıştırıldığı, telsizlerin çevrim içi yapıldığı ve bir kısım askeri personele şarjör dağıtıldığı belirtilen kararda, dönemin tugay komutanı Murat Soysal'ın da yer aldığı bir kısım sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği bildirildi.

  • Tugayda sözde sıkıyönetim emrinin saat 23.00-23.30 sıralarında geldikten sonra personelin tugaya çağrıldığı ancak sanığın saat 20.47'de "Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız" şeklinde mesaj attığı kaydedilen kararda, sanığın bu mesajı attığı sırada tugayda darbeye ilişkin eylemlerin henüz gerçekleşmediği, saat 23.00 sularında personelin tugaya davet edildiği, iki zaman arasında 2 saatlik süre bulunduğuna işaret edildi.

Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın
DÜNYA
Kırgızistan'da FETÖ'cüler böyle korundu: Sarı bantlılara dokunmayın

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bölüğün en kıdemsiz astsubayının kendi tugayında görevli olmayan Cizre'ye atanmış bir askeri personele 'Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız' şeklinde mesaj yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı sabittir. Sanığın darbe girişimi akşamı bölüğün en kıdemsiz astsubayı olmasına rağmen ve bölük astsubaylığına vekalet etme yetkisi yokken bölüğe gelir gelmez bölük astsubayına vekalet eder şekilde bilgisayarı açtığı, askerleri silahlı ve teçhizatlı olarak garajlar bölgesinde topladığı, askerlerin hücum yelekleriyle şarjörlerinin toplanmasını sağladığı, tank mürettebat listesini hazırladığı, tankın telsiz çevrimi için çalıştırılmasını sağladığı anlaşılmaktadır."

Sanığın eylemlerinin darbe girişiminden mahkum olan dönemin komutanlarının emirlerine uygun bulunduğu belirtilen kararda, "Sanığın eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, darbeye teşebbüs suçuna yardım etme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır." denildi.

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı

CHP FETÖ’ye çalışıyor
GÜNDEM
CHP FETÖ’ye çalışıyor

Erdoğan’dan CHP’ye konfor cevabı: Ne zaman vurulacak diye izliyordu
GÜNDEM
Erdoğan’dan CHP’ye konfor cevabı: Ne zaman vurulacak diye izliyordu

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'cü İnandı'dan ABD itirafı: Joe BIden bizi sattı
GÜNDEM
FETÖ'cü İnandı'dan ABD itirafı: Joe BIden bizi sattı
Abone Ol Google News
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

​İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı.
Hurafelere değil bilime inanın

'Hurafelere değil bilime inanın'

​Gebelikte yaptırılan koronavirüs aşısı hayati önem taşıyor.
Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiyeyi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti

Yüzde 82.9 oranında yüz yüze eğitim sistemi isteniyor.

​Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin sayısını açıkladı

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.
'Onu görünce <br>bir saat ağladım'

'Onu görünce
bir saat ağladım'

​Yangında kayboldu: 4 gün sonra geri geldi.

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.