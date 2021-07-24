Gündem Yunanistana kaçan FETÖcü yarbay Turgay Sökmenin Akıncı Üssündeki son görüntüleri ortaya çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'ndeki son görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Sökmen, 16 Temmuz sabahı saat 10.21'de pilotlara Ankara'yı bombalama talimatının verildiği 143. Filo Komutanlığı'ndaki Öğretmen Gazinosu'ndan sivil kıyafetle çıkarken kameralarca kaydedildi. Görüntülerde eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret eden Sökmen, rahat tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçan FETÖcü yarbay Turgay Sökmenin Akıncı Üssündeki son görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'cü Sökmen, darbenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını anlayınca helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Sökmen'in görüntüleri de yer aldı.

Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Sökmen, 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildiğinde saatler 10.21'i gösteriyor.

Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret ederek, bir şeyler konuşuyor.

AA

Bu görüşmeden sonra elleri cebinde filo komutanının odasına yönelen Sökmen, kapı girişinde güvenlik kamerasının kadrajında yer almayan biriyle görüştükten sonra sivil imamların bulunduğu Öğretmen Gazinosu'na gidiyor. Sökmen'in, görüntülerdeki rahat tavırları dikkati çekiyor.

Dava dosyasındaki bu deliller, Sökmen'in firar etmeden önceki görüntüleri olarak kayıtlara geçti.

AA

Görüntü döküm belgesine göre 143. Filo Komutanlığının güvenlik kamera saatlerinin 47 dakika geride olduğu, bu nedenle ekrana yansıyan saatlere bu sürenin eklenmesi gerektiği vurgulandı.

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AA

Konseyin karanlık yarbayı

Dava dosyalarından derlenen bilgiye göre, 1976'da Erzincan'da dünyaya gelen Sökmen, FETÖ ile küçük yaşlarda tanıştı.

Örgüt içerisinde "Abdullah" kod adını kullanan Sökmen, Harp Okulundan mezun olduktan sonra mesleğe jandarma teğmen olarak başladı.

Hukuk fakültesi mezunu da olan Sökmen, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Turgay Sökmen
Turgay Sökmen

İhanet girişiminin sivil kanadını oluşturan mahrem imamlardan Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve darbe girişimi akşamı Akıncı Üssü'nde olması istenen Sökmen'e ayrıca örgüt mensubu jandarma personelini koordine etme talimatı verildi.

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Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin planlanmasına katıldı.

Ardından sabah saatlerine kadar darbe girişiminin başarılı olması için Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden kaçmayı başardı.

AA

FETÖ'nun firari 'kurmayları' aranıyor
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FETÖ'nun firari 'kurmayları' aranıyor

Parmak izi çıktı

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Sökmen'in parmak izi, üzerinde "TİB İncek" ve "Gölbaşı Polis Özel Harekat" yazan haritalarda tespit edildi.

Yarbay rütbesinde olmasına rağmen darbeyi yöneten sözden "yurtta sulh konseyi"nde yer alması nedeniyle "karanlık yarbay" olarak da bilinen Sökmen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyor.

  • Başına 4 milyon lira ödül konulan Sökmen, olay tarihinde Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

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