FETÖ'cü İnandı'dan ABD itirafı:  Joe BIden bizi sattı

ABDULLAH SARİCA
MİT operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanıp, Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürütün savcıya ifade veren İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan tutuklandı.
YENİ BAŞKANDAN ÇOK UMUTLUYDU
- Sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söylediği belirtilen Orhan İnandı, ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili kritik itiraflarda bulundu. İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.
ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA
FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ’de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.
22 yıla kadar hapsi isteniyor
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı hakkında “örgüt yöneticiliği” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. FETÖ’nün sözde Orta Asya genel sorumlusu İnandı, MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü Orhan İnandı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, İnandı’nın “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 22 yıl 6’aya kadar hapsi istendi. İddianamede, İnandı’nın örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı belirtildi. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu ifade edilen İnandı’nın, ByLock kullandığı kaydedildi. İnandı’nın ayrıca yurt dışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğunun tespit edildiği bildirildi.