Taraftar değil terörist

Gazze’de soykırım yapan İsrail sporu da kendi kirli gündemine alet etti. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv-Ajax maçının oynandığı Amsterdam şehrinde, 2600 taraftar görünümlü Yahudi terörist maç öncesinde, sırasında ve sonrasında ırkçı tezahüratlar bağırdı ve sokaklarda adeta terör estirdi. Arapların yok edilmesi sloganları atıp vandallık yapan İsrail taraftarları ve yerel halk arasında arbede yaşandı. Maçtan önce İsrail basınının Mossad ajanlarının da taraftar kafilesi ile seyahat edeceğini açıklaması, “planlı provokasyon” iddialarını gündeme getirdi. Maccabi Tel Aviv taraftar grubu, dünyanın en ırkçı taraftar organizasyonu.





SOKAKLAR YANGIN YERİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, karşılaşma öncesinde, İsrailli taraftarlar Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını söküp Arap asıllı taksicilere sopalarla saldırdı. Polis korumasında ilerleyen İsrailli taraftarlar, dükkanlara ve araçlara da hasar verdi. Küfürlü tezahüratlarla stada yürüyen terörist taraftarlar, Hollandalılara da sözlü sataştı. Stadyum çevresinden paylaşılan maç öncesi görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyudu.





İSPANYA İÇİN YASTA DANS VE ISLIK

Stada gelen terörist taraftarlar, karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam etti. İspanya’nın Filistin davasına verdiği destekten ötürü İsrailli taraftarların bu eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Maç esnasında Arapları ve Filistinlileri hedef alan tezahüratlar bulunan ırkçı teröristler, rakip takım taraftarının tepkisi ile karşılaştı.





İsrailli taraftarlar Amsterdam sokaklarında gördüğü Filistin bayraklarına saldırdı.

HOLLANDALILARA SALDIRDILAR

İsrailli taraftarların aşırılıkları müsabaka bitiminde de son bulmadı. Stadı terk ederken provokasyonlara devam eden ırkçı taraftarlar, Filistinlilere soykırımı destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda, "İsrail ordusu Arapları yok et" ve "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu. Kendilerine tepki gösterenlerin hakaret ederek üzerine yürüyen İsraili taraftarlarla yerel halk arasında arbede yaşandı. Yaşanan olayda 10 İsrail taraftarının yaralandığı duyuruldu.





MOSSAD AJANLARI GRUBU YÖNLENDİRDİ

Jerusalem Post’un maçtan iki gün önce yayınladığı habere göre, İsrail İstihbarat Servisi Mossad ajanları da kafile ile Amsterdam’a gitti. Yaklaşık 2 bin 600 kişilik terörist taraftar grubunun Mossad yönlendirmeleri ile hareket etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Maça İsrail ordusunda görevli çok sayıda askerin de gelmiş olduğu belirtiliyor. Maç sonrası yaşanan arbedede pasaportunu düşüren bir İsrail taraftarının İsrail ordusunda görevli olduğunun ortaya çıkması da yine “planlı provakasyon” iddialarını güçlendiriyor. İsrail’in yapay bir mağduriyet oluşturarak soykırım sonucu oluşan baskıyı hafifletmeye çalıştığı düşünülüyor.





2 UÇAKLA TAHLİYE

Olayların büyümesi üzerine İsrail konsolosluğu tarafından tüm İsrail taraftarlarının otellerine dönmeleri, sokağa çıkmamaları ve İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısı yapıldı. İki özel uçak gönderen terör devleti, gece saatlerinde Amsterdam sokaklarında terör estiren taraftarlarını kentten kaçırdı. Hollanda polisi ise sokakları terörize eden İsrailli sözde taraftarları engellemek yerine tepki gösteren 62 kişiyi tutukladığı ortaya çıktı.





BATI YİNE TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

İsrail’in aşırılıkları sonrası Avrupalı liderler İsrailli taraftar terörizmini kınamak yerine antisemitizm suçlamasıyla destek verdi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X'te yaptığı paylaşımda olayı kınayarak "Amsterdam'daki haberi dehşetle takip ettim. İsraillilere yönelik tamamen kabul edilemez antisemitik saldırılar" dedi. Müslüman karşıtı politikacı Geert Wilders, X'te yaptığı bir paylaşımda Amsterdam'da meydana geldiği bildirilen saldırıları kınadı ve “Bunun Hollanda'da gerçekleşebilmesinden utanç duyuyorum. Kesinlikle kabul edilemez” dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsraillilerin saldırıya uğraması üzerine sarsıldığını belirtip Avrupa'da antismetizme kesinlikle yer olmadığını vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Amsterdam'da yaşananları 'fazlasıyla utanç verici' ve 'berbat' olarak niteledi, Yahudilerin şiddete uğradığını savunup bunun hiçbir gerekçesinin olmadığını ileri sürdü.





Fransız toprağında saldırdı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde gözaltına aldığı ve ardından serbest bıraktığı 2 kişinin, Fransa Konsolosluk çalışanı olduğu açıklandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenliği, Fransa mülkü olan Eleona'ya silahlı girdi" ifadelerini kullandı. Barrot, sonrasında 2 Fransa Konsolosluk çalışanının gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.





Paris yönetimi işgalciden yana

Fransız hükümeti, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Fransa-İsrail maçının başka bir yerde yapılması talebini geri çevirdi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 14 Kasım'da ülkesinde düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşmasının başka bir yerde yapılması talebini reddettiğini açıkladı. Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu kabul etmiyorum. Şiddet tehditleri ve Yahudi karşıtlığı karşısında geri adım atmıyoruz" ifadesini kullandı. Retailleau, verdiği talimat üzerine, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in maçın Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da yapılması için gerekli güvenlik önlemlerini aldığını kaydetti.





Hakim Ziyech

Kadın ve çocuklar olmayınca kaçtılar

Hollanda kökenli Faslı Hakim Ziyech, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrailli taraftarların dünkü aşırlıkçı eylemlerini tiye alan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın futbolcusu, Amsterdan sokaklarında kaçan Maccabi Tel Aviv taraftarları için, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar" ifadelerini kullandı. Ajax'ta uzun süre top koşturan Ziyech, Gazze'deki soykırıma daha önce de tepki göstermişti.











