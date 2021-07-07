​Tarih Müzesi’nde Dombıra sesleri

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Kazakistan Milli Dombıra Günü kapanış konserine ev sahipliği yaptı. Müzenin kapalı bölümünde bulunan ve Yaşar Zeynalov tarafından yapılan dev Ergenekon panoramik resmi önünde gerçekleşen dombra konseri büyük beğeni topladı. Konsere Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri ve pandemi tedbirleri kapsamında az sayıda davetli katıldı.

‘ORTAK DEĞERLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Elmira Şenduran yönetimindeki Dombıra korosu birbirinden güzel Türk ezgilerini seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov ‘Dombıra’ isimli türküsünü katılımcılar ellerinde Türk ve Kazakistan bayraklarıyla eşlik ettiler.

Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi’nde böyle önemli bir konserde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türk dünyasının ortak değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Saparbekuly da konuşmasında Kazakistan’da kutlanmakta olan Dombıra gününü çok önemsediklerini vurgulayarak “Türk Tarih Müzesi ve Parkı gibi çok güzel bir mekanda konser düzenlemek bizleri çok heyecanlandırdı” dedi. Konserin ardından Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet müzeyi gezerek bilgi aldılar.