Tarihi pasaj ve camide yangın

İstanbul Beyoğlu’nda Molla Çelebi Camii ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Önceki gece 03.00 sıralarında Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü. İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nın 4’üncü katındaki dairede dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. O sırada pasajda olanlar kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangına 3 yönden müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarını da tamamlayan ekipler çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.