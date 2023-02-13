Tarihte bir benzeri yok: Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon

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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Hatay.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki deprem 10 şehirde etkili oldu. 16 milyon kişinin yaşadığı kentlerde büyük yıkıma neden olan depremde ortaya çıkan enerji yoğunluğu hesaplandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşerek büyük yıkıma neden oldu.
Tarihteki diğer büyük felaketlerin ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu ile karşılaştırılan rakamlar, dünyada böylesine bir felaketin benzerinin olmadığını ortaya koydu.
Kahramanmaraş'taki depremden sonra 30 katrilyon bir enerji ortaya çıkarken, ABD'de 1989'da gerçekleşen Loma Prieta depreminin enerjisi 1,5 katrilyon, 2010'da Haiti'de gerçekleşen depremin enerji yoğunluğu 2,1 katrilyon, Hiroşima atom bombasının açığa çıkardığı enerji ise sadece 15 trilyon olarak kaydedildi.