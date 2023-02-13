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Tarihte bir benzeri yok: Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon olarak ölçüldü. Bu rakam, Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasıyla ortaya çıkan enerji yoğunluğunun tam iki bin katı.

18:22 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Hatay.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Hatay.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki deprem 10 şehirde etkili oldu. 16 milyon kişinin yaşadığı kentlerde büyük yıkıma neden olan depremde ortaya çıkan enerji yoğunluğu hesaplandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşerek büyük yıkıma neden oldu.

Dünyada bir benzeri yok

Tarihteki diğer büyük felaketlerin ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu ile karşılaştırılan rakamlar, dünyada böylesine bir felaketin benzerinin olmadığını ortaya koydu.

Kahramanmaraş'taki depremden sonra 30 katrilyon bir enerji ortaya çıkarken, ABD'de 1989'da gerçekleşen Loma Prieta depreminin enerjisi 1,5 katrilyon, 2010'da Haiti'de gerçekleşen depremin enerji yoğunluğu 2,1 katrilyon, Hiroşima atom bombasının açığa çıkardığı enerji ise sadece 15 trilyon olarak kaydedildi.


Tarihteki büyük felaketlerin ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu

  • ABD 1989 / Loma Prieta depremi 6.9 / Açığa çıkan enerji: 1,5 katrilyon
  • Haiti 2010 / Haiti Depremi 7 / Açığa çıkan enerji: 2,1 katrilyon
  • Türkiye 2023 / Kahramanmaraş 7.7 / Açığa çıkan enerji: 30 katrilyon
  • Japonya 1945 / Hiroşima atom bombası / Açığa çıkan enerji: 15 trilyon


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Atom Bombası
#Hatay
34 dakika önce
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Tarihte bir benzeri yok: Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon
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