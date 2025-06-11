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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tescilli tarla ve bahçe bitkileri sayısı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tescilli tarla ve bahçe bitkileri sayısı açıklandı

21:3511/06/2025, Çarşamba
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 1048 tarla ve 1068 bahçe bitkisi çeşidinin tescil edildiğini açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, bu başarıda mühendislerin uzun yıllara dayanan emeği ve bilgisi vurgulandı. 2025 yılı itibarıyla toplam 2116 bitki çeşidinin tescili tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla, 1068 çeşit bahçe bitkisinin tescil edildiğini bildirdi.

Bakanlık, tescil edilen bitkilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, üreticinin eli toprağa değdiğinde arkasında mühendislerin yıllar süren emeği, sabrı ve bilgisinden doğan yerli ve milli çeşitler olduğuna dikkat çekilirken, şu bilgilere yer verildi:

"2025 yılında 21 farklı tür, 35 çeşit, 9 hat olmak üzere bugüne kadar toplam 1048 çeşit tarla bitkisi (arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörekotu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, kuru fasulye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yerfıstığı, yulaf, zerdeçal), 8 farklı tür 25 çeşit olmak üzere bugüne kadar 1068 çeşit bahçe bitkisi (fındık, üzüm, incir, zeytin, muz, gül, kasımpatı, karanfil) tescil edildi. "


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