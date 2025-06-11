Mutfaklara girmeden yakalandı: 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından gıda mühendisleri Selman Çakmak, Emrah Ataş ile veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırganları kınıyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tarım-orman çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte bir Şiddet yasası talebimizi yineliyoruz."