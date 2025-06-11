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Mutfaklara girmeden yakalandı: 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi

Mutfaklara girmeden yakalandı: 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi

13:2511/06/2025, Çarşamba
AA
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Hepsi imha edildi.
Hepsi imha edildi.

Bingöl'de bir gıda toptancısına yönelik denetimlerde etiketsiz ve izinsiz üretildiği belirlenen 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi. Polis nezaretinde iş yerinde yapılan kontrolde, ürünlerin merdiven altı üretim olduğu belirlendi.

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulmaya devam ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi'nde bir gıda toptancısını denetledi.

Ekipler yaptığı kontrolde, yoğurt ve çeşitli peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin silindiğini tespit etti.

Gerekli işlemleri yapmak isteyen ekiplere, iş yeri görevlilerinin izin vermediği, personeli tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis nezaretinde iş yerinde yeniden yapılan kontrolde, köy yoğurdu olarak satılan 1 ton 700 kilogram etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu, 100 kilogram peynirin ise son tüketim tarihinin geçtiğini belirlendi.

Yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi zabıta ekiplerince imha edilmek üzere kamyona yüklendi.

Gıda toptancısına, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünce 5996 sayılı Kanun kapsamında 126 bin lira idari para cezası kesildi.

İş yeri hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda denetimi gerçekleştiren ekiplerin sözlü ve fiziki şiddete uğradığını belirtti.

Açıklamada,
"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından gıda mühendisleri Selman Çakmak, Emrah Ataş ile veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırganları kınıyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tarım-orman çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte bir Şiddet yasası talebimizi yineliyoruz."
ifadelerine yer verildi.


#etiketsiz ürün
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