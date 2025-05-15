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Vatandaşa yedireceklerdi: 7 ton bozuk peynir ele geçirildi

Vatandaşa yedireceklerdi: 7 ton bozuk peynir ele geçirildi

10:4815/05/2025, Perşembe
IHA
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Ürünler imha edildi.
Ürünler imha edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı soğuk hava deposunda 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirilirken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Tek tek imha edildi

Depolardaki kontrollerde toplam 7 ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.



#İzmir
#taklit ve tağşiş
#Hileli Gıda
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