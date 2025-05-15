Vatandaşa yedireceklerdi: 7 ton bozuk peynir ele geçirildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.