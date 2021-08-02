Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap: Yalanlarını tek tek yanıtladı
Son bir haftadır başta Akdeniz ve Ege Bölgesi cayır cayır yanıyor. Orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına alındı. Ancak sosyal medyada yapılan, yangınlara yetersiz müdahalede bulunulduğu, THK uçaklarının kullanılmadığı gibi provokotif paylaşımlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 11 maddelik açıklamayla tek tek yalanladı.
Yurt genelinde son bir haftadır yaşanan orman yangınları milyonların yüreğini yakıyor. Başta Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgeleri olmak üzere birçok bölgede meydana gelen eşzamanlı orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karardan devam ederken vatandaşlar da canını hiçe sayarak itfaiye erlerine deste veriyor. Can ve mal kayıplarının yanı sıra binlerce hektarlık alan küle döndü.
Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye’nin yetersiz olduğu öne sürüldü.
Madde madde cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadaki payylaşımları savunarak, farklı iddialarda bulunup yaşanan felaketi siyasete alet etti. Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi. 11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı: