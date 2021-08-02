Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap: Yalanlarını tek tek yanıtladı

Yurt genelinde son bir haftadır yaşanan orman yangınları milyonların yüreğini yakıyor. Başta Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgeleri olmak üzere birçok bölgede meydana gelen eşzamanlı orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karardan devam ederken vatandaşlar da canını hiçe sayarak itfaiye erlerine deste veriyor. Can ve mal kayıplarının yanı sıra binlerce hektarlık alan küle döndü.

Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye’nin yetersiz olduğu öne sürüldü.

Madde madde cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadaki payylaşımları savunarak, farklı iddialarda bulunup yaşanan felaketi siyasete alet etti. Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi. 11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı:

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OYNAT 00:33 Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.



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