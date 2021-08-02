Gündem Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlunun iddialarına cevap Yalanlarını tek tek yanıtladı
ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap: Yalanlarını tek tek yanıtladı

Son bir haftadır başta Akdeniz ve Ege Bölgesi cayır cayır yanıyor. Orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına alındı. Ancak sosyal medyada yapılan, yangınlara yetersiz müdahalede bulunulduğu, THK uçaklarının kullanılmadığı gibi provokotif paylaşımlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 11 maddelik açıklamayla tek tek yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlunun iddialarına cevap: Yalanlarını tek tek yanıtladı
Arşiv

Yurt genelinde son bir haftadır yaşanan orman yangınları milyonların yüreğini yakıyor. Başta Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgeleri olmak üzere birçok bölgede meydana gelen eşzamanlı orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karardan devam ederken vatandaşlar da canını hiçe sayarak itfaiye erlerine deste veriyor. Can ve mal kayıplarının yanı sıra binlerce hektarlık alan küle döndü.

  • Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken, özellikle sosyal medyada yangınlara müdahale konusunda Türkiye’nin yetersiz olduğu öne sürüldü.

Madde madde cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadaki payylaşımları savunarak, farklı iddialarda bulunup yaşanan felaketi siyasete alet etti. Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan cevap geldi. 11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya Altun'dan tepki: Devletimizi aciz göstermek için başlatıldı
GÜNDEM
Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya Altun'dan tepki: Devletimizi aciz göstermek için başlatıldı

AB'den Türkiye'ye orman yangınları için uçak desteği
DÜNYA
AB'den Türkiye'ye orman yangınları için uçak desteği

Milas'taki yangında 3'üncü gün: Havadan müdahale yeniden başladı
GÜNDEM
Milas'taki yangında 3'üncü gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi: 'Çocuğum alevler içinde kaldı' diyen bile var
GÜNDEM
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi: 'Çocuğum alevler içinde kaldı' diyen bile var

Yangından kaçmak için tekneyle açıldıkları gölde dehşeti yaşadılar
GÜNDEM
Yangından kaçmak için tekneyle açıldıkları gölde dehşeti yaşadılar

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur
OYNAT 00:33
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri: Biz biliyoruz ki Azerbaycan'da yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları itfaiyeleri orada olur

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi, yapmış oldukları mücadeleyle duygulandırdı. Ekipteki bir görevli, ''Biz biliyoruz ki yangın başlarsa Türkiye'nin uçakları, itfaiyeleri Azerbaycan'da olur'' diyerek iki ülkenin birbirine bağlılığını dile getirdi.

Antalyalı afetzede vatandaştan 'devlete güven' mesajı: Söz verdiği her şeyi yaptı
OYNAT 00:28
Antalyalı afetzede vatandaştan 'devlete güven' mesajı: Söz verdiği her şeyi yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kalemler Köyü'nde önceki gün yangından mağdur olan bir vatandaş, Gazeteci Cüneyt Polat'ın kendisine yönelttiği ''Köyünüzün yeniden inşa edileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''Şimdiye kadar söz verdiği her şeyi yaptı. Burayı da yapar.'' cevabını vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla haneleri yangından etkilenen ailelerin evlerinin devlet tarafından imar edileceğine güvendiğini ifade etti.

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri Türkiye'ye giriş yaptı
OYNAT 00:59
Azerbaycan yangın söndürme ekipleri Türkiye'ye giriş yaptı
Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye'ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan'dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.

Bodrum'da kayalıklara sığınan yaşlı adamı Sahil Güvenlik kurtardı
OYNAT 00:59
Bodrum'da kayalıklara sığınan yaşlı adamı Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın nedeniyle kayalıklara sığınan yaşlı adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
OYNAT 00:57
Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.