Tasma CHP'nin zoruna gitti: Tan şimdi de Fidan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarını Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı etiketleyerek yapması CHP’de karşılık buldu. Türkiye’nin Mavi Vatan Doktrini için ‘Masal’ diyen ve bu sözleriyle partisinden tam destek alan CHP’nin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, işaret almış gibi Dışişleri Bakanı

Hakan Fidan’a saldırdı.





İSRAİL RESMİ SÖZCÜSÜ GİBİ

“Sahipleri İsrail’in tasmasını eline almalı” diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sözlerine tam bir Siyonist ağzıyla cevap veren Tan, İsrail’in sözcülüğüne soyundu. Fidan’ın, "Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir" sözlerine atıfta bulunan Tan, Türk Dışişleri Bakanı’nı “hezeyana kapılmak” ve “diplomasi bilmemekle” suçladı. Gazze’de soykırım yapan İsrail'in sözde egemenliğini kutsayan Tan, çoğu çocuk ve kadın 40 binden fazla şehit veren Filistin’in egemenlik hakkını yok saydı.





FİLİSTİN’İN EGEMENLİĞİNİ YOK SAYDI

Filistinli lider İsmail Heniyye’nin şehit edilmesi üzerine Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamada İsrail için “tasmalı” benzetmesi yapmasını sosyal medya hesabı X’te eleştiren CHP’li Namık Tan, Birleşmiş Milletler ilkelerine atıf yaptı. Bu ilkeler bağlamında ülkelerin iç işlerine karışmamayı, “diplomasi kuralı” sayan Tan, terör devletinin soykırım, katliam ve suikastlarını İsrail’in “içişleri” olarak tanımladı. Fidan için, "Duyan da 'bilgelik' ve 'uzmanlık' izlenimi uyandıran 'büyük' ve iddialı sözcüklerle konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanan Tan, İsrail’in soykırımı karşısında Filistinlilerden yana tavır koyan milyonlar için “yanaşma kalabalıklar” dedi.





MAVI VATAN’A ‘MASAL’ DEMIŞTI

CHP’li Namık Tan, Türkiye’nin üç tarafını çevreleyen denizlerle ilgili ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini “masal” olarak nitelemişti. Hızını alamayan Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetmişti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde konuşan Tan, Mavi Vatan ve TSK hakkında skandal ifadeler kullandı. CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan İstanbul Milletvekili Tan, “Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından -o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti” diye konuşmuştu.



