Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93e yükseldi Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor
VAN TÜRKİYE

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi: Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi: Evler tek tek dolaşılıyor, test için örnek alınıyor

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Göbelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Taziye çadırı kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in görevden alındığı Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekipleri, evleri tek tek dolaşıp koronavirüs testi için örnek alıyor.

Haber Merkezi DHA
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor.

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı.

DHA
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Göbelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması devam ediyor.

VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları devam ediyor.

  • Ekipler, salgının daha fazla yayılmaması için ev ev dolaşarak, bütün aile bireylerinden koronavirüs testi için örnek alıyor.

DHA
Taziye çadırı kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in görevden alındığı Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi.

EĞRİBELEN MAHALLESİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeyeye katılıp, yaşadıkları Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne giden bir kişi ile temas ettiği 2 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alındı. Giriş -çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutulan mahalleye araç girişine izin verilmiyor.

Van'da muhtarın görevden uzaklaştırıldığı mahallede vaka sayısı 84'e çıktı
KORONAVİRÜS
Van'da muhtarın görevden uzaklaştırıldığı mahallede vaka sayısı 84'e çıktı

Taziye kurulan mahalledeki koronavirüs vaka sayısı 43 oldu
KORONAVİRÜS
Taziye kurulan mahalledeki koronavirüs vaka sayısı 43 oldu

Uyarılara rağmen taziyeye geldiler 6 korona virüslü daha tespit edildi
KORONAVİRÜS
Uyarılara rağmen taziyeye geldiler 6 korona virüslü daha tespit edildi
Abone Ol Google News
Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.
Taziye çadırı vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!
Bir yolcu dahi binmemiş!

Bir yolcu dahi binmemiş!

'İzleyince kanım dondu' dondu demişti yalan çıktı.
Asya'da ikinci dalga

Asya'da ikinci dalga

​Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü.
Kararlar<br>Erdoğan'ın masasında

Kararlar
Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi salgına yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?

Randevusu<br> olanlar dikkat

Randevusu
olanlar dikkat

​Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın.

Yaşadıkları korkunç

Yaşadıkları korkunç

Dolgu yaptırdığı dudağı düştü, bir yıl sonra yemek yemeye başladı.

Türk doktordan dünyada bir ilk

Türk doktordan dünyada bir ilk

​Gen susturma ile koronavirüse çare bulacak.
Korkutan gelişme

Korkutan gelişme

​Vaka sayıları azalınca sokağa akın ettiler: İkinci dalga uyarısı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa'da kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
502 bin kişi azaldı

502 bin kişi azaldı

TÜİK ​nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Karantina<br> sonrası yoğunluk

Karantina
sonrası yoğunluk

​Sokağa çıkma yasağı sonrası yollara döküldüler.
4 derece<br>birden artacak

4 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sıcaklıklar için güzel haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.