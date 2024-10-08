Tazminat yetmez madalya verelim

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütüyle iltisaklı oldukları için Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen, ardından görevlerine iade edilen kamu görevlileriyle ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) tepki çeken bir karar verdi.
KHK’yla ihraç edilip görevine iade edilen kamu görevlilerine tazminat verilemeyeceğine ilişkin hüküm, oy birliğiyle iptal edildi.
DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜYMÜŞ
İlgili kararda, “Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim (tazminat) mekanizması sağlama yükümlülüğü ile bağdaşmamakta” denildi.
YALNIZCA OHAL’İ KAPSAR
Kararda şunlar kaydedildi: “Kural, OHAL süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkân vermektedir. Başka bir ifadeyle kural olağanüstü hâl süresiyle sınırlı bir düzenleme öngörmemektedir. Bu nedenle kurala ilişkin incelemenin Anayasa'nın olağan dönem kuralları yönünden öngördüğü denetim rejimine göre yapılması gerekir.”