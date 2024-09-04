TBB’den barınaklar için bütçe bahanesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başıboş köpeklerin sokaklardan toplatılması için hazırlanan uygulama yönetmeliği eylül ortasında yayınlanacak. Ağustos başında Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, 4 milyon sahipsiz köpek için nüfusu 25 bin ve üzeri olan yerleşimlerde belediyelerin 2028 sonuna kadar barınak ve bakımevi kurması gerekiyor.

Konuyla ilgili uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarda sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 10-15 gün içerisinde yayımlanacağı bildirildi. Bakanlık; Sağlık, Çevre, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının yanı sıra TBB’den de uygulama yönetmeliğine ilişkin görüş istedi. TBB, belediyelerin bütçe noktasında yetersiz kalabileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe noktasında nüfusu 25 bin ve üzeri olan ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin yasaya göre sadece bu yıl bütçelerinden 8,6 milyar lira ayıracaklarını bunun da toplam bütçelerinin binde 4'ünü oluşturduğunu rapor etti.