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TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı’ndan kalkan uçak ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

09:43 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.







#NumanKurtulmuş
#Azerbaycan
#TBMM
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