TBMM Başkanı Kurtulmuş: Teröristlerin 1 Ekim'i seçmesi manidar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzde yeni bir görev ve fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in skandal FETÖ kararına da sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ne üyelik resti çekti.