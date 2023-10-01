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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Teröristlerin 1 Ekim'i seçmesi manidar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılış konuşmasında, "Türkiye teröre asla teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim'i seçmesi manidardır" dedi.

Seren Som
14:10 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM, bugün yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.


Kurtulmuş'un Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu terör saldırıları sadece birkaç kişiden ibaret değildir.

Saldırıların ardında silah desteği, siyasi destek verenler olduğunu biliyoruz.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Ne anlamlar içerdiğini biliyoruz.

TBMM terörün gündemine teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim’i seçmeleri manidardır.


Yeni anayasa çalışmaları

Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir.


Meclis’imizin gündeminde uluslararası çalışmalar da gündemimizde olacak. İklim değişikliği, gıda krizini takip edeceğiz. Polis gözetiminde Kur’an-ı Kerim’in yakılması kabul edilemez. TBMM olarak Batı dünyasında gelişen İslam karşıtı eylemlerin sonlandırılması en temel beklentilerdendir."



Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız
Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzde yeni bir görev ve fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in skandal FETÖ kararına da sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ne üyelik resti çekti.

Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.



#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Ankara
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