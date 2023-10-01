TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz

TBMM, bugün yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.





Kurtulmuş'un Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu terör saldırıları sadece birkaç kişiden ibaret değildir.

Saldırıların ardında silah desteği, siyasi destek verenler olduğunu biliyoruz.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Ne anlamlar içerdiğini biliyoruz.

TBMM terörün gündemine teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim’i seçmeleri manidardır.





Yeni anayasa çalışmaları

Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır. Türkiye’nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir.





Meclis’imizin gündeminde uluslararası çalışmalar da gündemimizde olacak. İklim değişikliği, gıda krizini takip edeceğiz. Polis gözetiminde Kur’an-ı Kerim’in yakılması kabul edilemez. TBMM olarak Batı dünyasında gelişen İslam karşıtı eylemlerin sonlandırılması en temel beklentilerdendir."

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