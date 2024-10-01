logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel siyasal sistemin inşa edilmesi zorunludur

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel siyasal sistemin inşa edilmesi zorunludur

18:041/10/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş-Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş-Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, "İsrail, sadece Filistin topraklarına karşı bir saldırganlık değil, bütün bölge ülkelerine karşı açık bir saldırganlığı ilan etmiştir. İsrail'in saldırgan tutumu, savaşı daha da genişletme potansiyeli taşıyor. Burada Finlandiya'yı, Türkiye'yi ve barış yanlısı bütün ülkeleri bekleyen önemli bir ödev şudur; yeni bir küresel, siyasal sistemin inşa edilmesi zorunludur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.


Kurtulmuş, Türkiye ile Finlandiya arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin olduğunu ve iki ülkenin birçok uluslararası platformda müşterek ilişkilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca Kurtulmuş, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında kurulan üçlü mekanizmanın da yeni dönemde ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olduğunu vurguladı.


Yeni dünya sisteminin çok kutupluluk üzerine inşa edileceğini kaydeden Kurtulmuş,
"Özellikle iki büyük çatışma alanına dikkat çekmek isterim. Bunlardan birisi Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve kaostur. Türkiye her iki tarafla da görüşebilen tek ülke olarak Rusya ve Ukrayna'yı Dolmabahçe'de bir araya getirmiş, barış konusundaki ön anlaşma iki ülke tarafında da paraf edilmişti. Maalesef bazı ülkeler Ukrayna'nın barış yapmasını istemedi. Binlerce masum insan bu savaşta öldü ve ölmeye devam ediyor. Ama daha önemlisi bu savaş, genişleme ve bütün bölgeyi özellikle Avrupa'yı tehdit etme potansiyeli taşıyor. Türkiye olarak bir an evvel tekrar barış masasının kurulmasını talep ediyoruz. Rusya'nın olmayacağı bir barış masasından da sonuç alınmayacağına inanıyoruz. Türkiye olarak pozisyonumuz çok net ve açıktır. Biz Rusya-Ukrayna krizinde barışı savunuyoruz"
ifadelerini kullandı.

'İSRAİL BÖLGE ÜLKELERİNE KARŞI SALDIRGANLIĞINI İLAN ETTİ'

Türkiye'nin, İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarının kabul edilemez bulduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "İsrail, sadece Filistin topraklarına karşı bir saldırganlık değil, bütün bölge ülkelerine karşı açık bir saldırganlığı ilan etmiştir. Filistin'in egemenliğini yok saymıştır, İran'ın egemenliğini yok saymıştır. Lübnan'da yapmış olduğu suikastlar, siber saldırılarla Lübnan'ın egemenlik hakkını yok saymıştır. En son dün gece Şam'a yaptığı saldırıyla Suriye'nin egemenliğini yok saymıştır. Bütün bölge halklarına karşı açık bir saldırganlığı ilan etmiştir. Ayrıca İsrail'in saldırgan tutumu, savaşı daha da genişletme potansiyeli taşıyor. İsrail, bu çatışmanın başından itibaren kural bazlı uluslararası sistemi yerle bir etmiştir. Ne yazık ki başta ABD olmak üzere bazı ülkeler de İsrail'in bu saldırganlığına sınırsız destek vererek bu insanlık suçlarının, katliamların, soykırımın ortağı olmuştur. Burada Finlandiya'yı, Türkiye'yi ve barış yanlısı bütün ülkeleri bekleyen önemli bir ödev şudur. Yeni bir küresel, siyasal sistemin inşa edilmesi zorunludur. Açık konuşayım; İsrail, 2 milyon Filistinlinin hepsini öldürse ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde veto hakkı olduğu müddetçe İsrail'i durdurmak imkansızdır. Rusya'yı, veto hakkı olduğu müddetçe nasıl durduracaksınız? Sayın Guterres'in Gazze sınır kapısında bekletilip içeri sokulmadığı gün, BM artık bitmiştir, çökmüştür. Şimdi hep beraber bütün siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak nasıl daha adil, daha hakkaniyetli bir dünya sistemi kurabiliriz bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım" diye konuştu.


'DÜNYA TÜRBÜLANSIN İÇİNE GİRECEKTİR'

Yeni dünya küresel siyasal sisteminin iki temel ayağının olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, 'İnsanların yaratılışta eşitliği' ve 'Ülkelerin egemenlikte eşitliği' olması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Barışı sağlamak için savaş yanlılarından daha aktif ve daha gözü kara olmamız lazım. Aksi takdirde korkarım ki önümüzdeki on yıllar dünya çok büyük bir türbülansın içine girecektir. Savaştan ve öldürmekten başka bir şey bilmeyenleri ancak uluslararası sistem güçle durdurabilir" dedi.


Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise Türkiye ile NATO'da birlikte oldukları için ortak noktaların arttığını ifade etti. Uluslararası sistemin düzensizleştiğini belirten Stubb, yeniden düzenin sağlanabilmesi için çok taraflı iş birliklerinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Ardından Stubb, çatışmaların geniş bir bölgeye yayılmasından duyduğu endişelendiğini ve ülkesi ile Türkiye için en önemli konunun uluslararası hukuk olduğunu vurguladı.


TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Federasyonu'nda hitap etti: BRICS'e üyelik gücümüzü artırır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulun'da açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini geliştirmekte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur" dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Uzun dönemli bir Filistin mücadelesi şimdi başlıyor. Özgür Filistin devleti mutlaka kurulacak. İşgalci unsurlar bölgeden sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullandı.


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Finlandiya

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları ile kira artış zammı ne zaman açıklanacak?