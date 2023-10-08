TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Aksa tufanı' açıklaması: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Kurtulmuş, Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in doğumuna ve Mevlid-i Nebi Haftası'na denk gelen bu etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Türkiye'de önemli bir gelenek haline geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu vesileyle sadece kendi kültürel, medeni değerlerimiz içerisinde, camilerimizin yerini ve önemini bir kere daha hatırlamış oluyor, aynı zamanda da üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözden geçirerek adımlarımızı daha kuvvetli atmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.
Camilerin bir istikamet ayarlama merkezi olmasının sayılabilecek en önemli vasıflarından olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, tarih boyunca şehirlere vurulan birer mühür olmasının camilerin diğer özelliği olduğunu anlattı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, camilerin aynı zamanda günlük yaşayışın merkezi olduğunu da belirtti.
Bugün de Müslümanların yaşadıkları yerlere camiler üzerinden kendi medeniyetlerini ve kimliklerini nakşettiklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Milletin camilere hizmet etmeyi büyük bir şeref olarak telakki ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Müslümanların kalbi mesabesindeki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye hizmet etmenin bu milletin en büyük şiarlarından birisi olduğunu söyledi.
"Biz, 2 gündür devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaygıyla izliyoruz"
Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya hizmet etmenin Müslüman milletin kendisi için temel ödev olarak kabul ettiği sorumluluklardan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu konuda Türkiye'nin tavrının açık olduğunu kaydederek, Mescid-i Aksa'nın mukaddesiyetinin her şeyin üstünde olduğunu belirtti.
"İki devletli bu çözümden başka bir yol olmadığı artık ayan beyan ortada"
Filistin topraklarında devam eden yabancı yerleşimciler meselesinin, bu topraklara ait olmayan, oraya getirilip Filistinlilerin yerlerine ve yurtlarına yerleştirilenlerce de uluslararası hukuk bakımından suç teşkil ettiğini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye olarak başından itibaren iki devletli çözümün tek çıkar yol olduğunu söylediklerini bildirdi.
"Camilerimizi toplumsal hayatımızın merkezi haline getirmeye gayret edeceğiz"
Camilerin bir başka özelliğinin "toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve meseleleri çözmenin merkezi" olduğunu belirten Kurtulmuş, İstiklal Harbi'nin kurtuluş mücadelesini ateşleyen en temel merkezlerin başında camilerin geldiğini söyledi.
Camilerin bugün sıkıntılı anlarda önemli merkezlerden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, deprem felaketinden sonra birçok caminin yardım toplama ve ulaştırmada bir merkez gibi çalıştığını iftiharla gördüklerini anlattı.
Camilerin aynı zamanda birer kültür sanat merkezi olduğunu da ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi: