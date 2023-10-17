TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırgan siyasetine tepki: Gazze'ye acil yardımlar ulaştırılmalı

"Siyasi çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabilir. Ama şu anda Gazze'yle ilgili acil olan bir an evvel ateşkesin sağlanması yani bir ölüm makinesi olarak çalışan İsrail'in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların behemehal ulaştırılmasıdır. Türkiye bu konuda hem ateşkesin sağlanması hem de acil yardımların ulaştırılması için üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor ve ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde daha büyük trajediler yaşanmaması için bu konuda adım atılır. Hakkaniyetten, adaletten yana olan, vicdan sahibi bütün milletleri, insanları, siyaset mercilerini sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz. Nasıl Ukrayna-Rusya savaşında sivil kayıpların ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele ettiysek ve etmeye devam ediyorsak, burada da Türkiye olarak onun bunun gemisine binmeden, kendi milli menfaatlerimiz ve insanlık istikametinde Gazze halkının yaşadığı bu sıkıntıların inşallah atlatılması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz."