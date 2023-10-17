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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırgan siyasetine tepki: Gazze'ye acil yardımlar ulaştırılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan siyasetinin durdurulması gerektiğini belirterek, "Gazze'yle ilgili acil olan, bir an evvel ateşkesin sağlanması ve Gazze halkına acil insani yardımların ulaştırılmasıdır" dedi. Kurtulmuş, ayrıca "Bir tiyatro izler, bilgisayar başında bir ölüm oyunu izler gibi dünya izliyor. Kılı kıpırdamıyor. Biz Türkiye olarak başından itibaren, insanlara karşı yapılan her bir saldırıyı kınadığımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

17:06 . 17/10/2023 Tuesday
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'taki "Zeytinburnu Mozaik Müzesi" ile "Fahreddin Paşa Medine Müdafii" sergisi ve Mozaik Kafe Restoran'ın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesi ve Türkiye'nin buradaki rolünün sorulması üzerine Kurtulmuş, insanlığın çok büyük sınamalarından birine şahit olduklarını, İsrail'in 12 gündür Gazze'yi acımasızca bombaladığını, 3 binin üzerinde kişinin vefat ettiğini söyledi.


Bölgede elektrik, su, yakıt bulunmadığını ama bütün bunların ötesinde Gazze'de sıkışmış kalmış 2 milyon insanın geleceğe dair ümitlerinin olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Maalesef dünyada bazı ülkeler bu gelişmeyi bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Bazıları tamamıyla duyarsız. İşlenen açık bir insanlık, savaş suçudur. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bilerek, isteyerek, uçakları kaldırarak, dünyanın en ağır bombalarını kullanarak, yasa dışı bombalar kullanarak; orada Gazze'deki 2 milyon insan zaten daracık bir alana sıkışmış vaziyetteler, zaten fiilen bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar; iyice yaşam şartları zorlaştırılmış, neredeyse imkansızlaştırılmıştır" diye konuştu.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


"Bütün milletleri sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz"

Kurtulmuş, dünyanın her yerinde bu suça karşı çıkan, vicdan sahibi, akıl ve ahlak sahibi insanların olduğunu, bunların da seslerini yükseltmeye başladıklarını gördüklerini ifade etti.


Meselenin acil-insani ile siyasi olmak üzere iki yönü bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Siyasi çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabilir. Ama şu anda Gazze'yle ilgili acil olan bir an evvel ateşkesin sağlanması yani bir ölüm makinesi olarak çalışan İsrail'in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların behemehal ulaştırılmasıdır. Türkiye bu konuda hem ateşkesin sağlanması hem de acil yardımların ulaştırılması için üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor ve ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde daha büyük trajediler yaşanmaması için bu konuda adım atılır. Hakkaniyetten, adaletten yana olan, vicdan sahibi bütün milletleri, insanları, siyaset mercilerini sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz. Nasıl Ukrayna-Rusya savaşında sivil kayıpların ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele ettiysek ve etmeye devam ediyorsak, burada da Türkiye olarak onun bunun gemisine binmeden, kendi milli menfaatlerimiz ve insanlık istikametinde Gazze halkının yaşadığı bu sıkıntıların inşallah atlatılması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz."


İsrail-Filistin barışının sağlanması için çözülmesi gereken üç konu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üç konu çözülmeden Orta Doğu'da bir İsrail-Filistin barışının sağlanmasının imkansız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birincisi 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan tam manasıyla bağımsız, müstakil, egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Yani mahalle mahalle bölünmüş ve birbirinden uzaklaştırılmış kopuk bir Filistin değil, bütünleşik bir Filistin'in ortaya konulmasıdır. İkincisi Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanların masuniyetinin sağlanması, yani oradaki inançlara saygının en kamil manada sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise Birleşmiş Milletlerin onlarca kararına rağmen Filistinlilerin evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden, şehirlerinden onları tehcir eden Yahudi yerleşimciler meselesine son verilmesidir. Yani insanların evleri, iş yerleri ellerinden alınmıştır"

Böyle bir haksızlığın sürdürülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Böyle bir haksızlık ortadayken de zaten barış konuşulamaz. Bu üç temel meseleyi de Türkiye olarak Orta Doğu'daki barış sürecinin temel ana ekseni olarak görüyoruz ve her platformda dile getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin çabaları sonuç verir ve bölgede hiç olmazsa önce bir ateşkes, eş zamanlı olarak yaralıların oradan tahliyesi başta olmak üzere, çocukların tahliyesi olmak üzere orada, Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi sağlanır" değerlendirmesinde bulundu.


Türk milleti olarak öteden beri olduğu gibi Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barıştan yana olduklarını söyledi.


Zorlamayla bir şekilde sonuç alınamayacağını bildiklerini kaydeden Kurtulmuş, burada insani kayıpların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz şartın iki devletli bir çözüm temelinde yeni bir Orta Doğu'nun inşa edilmesi olduğunun altını çizdi.


İşgalci İsrail'in bombaladığı Filistinlilerin konvoyundan geriye kalanlar: Etrafa saçılan bebek mamaları yürekleri dağladı
İşgalci İsrail'in bombaladığı Filistinlilerin konvoyundan geriye kalanlar: Etrafa saçılan bebek mamaları yürekleri dağladı

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, can güvenliklerini sağlayabilmeleri için Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından güneye geçmek üzere yola çıkan ve İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı, onlarca ölü ve yaralının olduğu aktarılmıştı. İşgalcilerin saldırısının ardından Salahaddin Caddesi'ndeki konvoydan geriye kalanlar görüntülendi. Konvoyda etrafa saçılan bebek mamaları ve yaşam malzemeleri görenleri derinden etkiledi.

İşgalci İsrail su sıkıntısı yaşanan Gazze'de bidonlarla eve dönen 2 çocuğu öldürdü
İşgalci İsrail su sıkıntısı yaşanan Gazze'de bidonlarla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

İsrail, abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu, ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü. Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş,'n yaşadığı acı kameralara yansıdı. Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesindeki evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm. İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar" dedi.


#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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