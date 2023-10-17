TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırgan siyasetine tepki: Gazze'ye acil yardımlar ulaştırılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'taki "Zeytinburnu Mozaik Müzesi" ile "Fahreddin Paşa Medine Müdafii" sergisi ve Mozaik Kafe Restoran'ın açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesi ve Türkiye'nin buradaki rolünün sorulması üzerine Kurtulmuş, insanlığın çok büyük sınamalarından birine şahit olduklarını, İsrail'in 12 gündür Gazze'yi acımasızca bombaladığını, 3 binin üzerinde kişinin vefat ettiğini söyledi.
Bölgede elektrik, su, yakıt bulunmadığını ama bütün bunların ötesinde Gazze'de sıkışmış kalmış 2 milyon insanın geleceğe dair ümitlerinin olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Maalesef dünyada bazı ülkeler bu gelişmeyi bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Bazıları tamamıyla duyarsız. İşlenen açık bir insanlık, savaş suçudur. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bilerek, isteyerek, uçakları kaldırarak, dünyanın en ağır bombalarını kullanarak, yasa dışı bombalar kullanarak; orada Gazze'deki 2 milyon insan zaten daracık bir alana sıkışmış vaziyetteler, zaten fiilen bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar; iyice yaşam şartları zorlaştırılmış, neredeyse imkansızlaştırılmıştır" diye konuştu.
"Bütün milletleri sesimizi en yüksek seviyede çıkarmaya davet ediyoruz"
Kurtulmuş, dünyanın her yerinde bu suça karşı çıkan, vicdan sahibi, akıl ve ahlak sahibi insanların olduğunu, bunların da seslerini yükseltmeye başladıklarını gördüklerini ifade etti.
Meselenin acil-insani ile siyasi olmak üzere iki yönü bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:
İsrail-Filistin barışının sağlanması için çözülmesi gereken üç konu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, üç konu çözülmeden Orta Doğu'da bir İsrail-Filistin barışının sağlanmasının imkansız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Böyle bir haksızlığın sürdürülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Böyle bir haksızlık ortadayken de zaten barış konuşulamaz. Bu üç temel meseleyi de Türkiye olarak Orta Doğu'daki barış sürecinin temel ana ekseni olarak görüyoruz ve her platformda dile getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin çabaları sonuç verir ve bölgede hiç olmazsa önce bir ateşkes, eş zamanlı olarak yaralıların oradan tahliyesi başta olmak üzere, çocukların tahliyesi olmak üzere orada, Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi sağlanır" değerlendirmesinde bulundu.
Türk milleti olarak öteden beri olduğu gibi Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barıştan yana olduklarını söyledi.
Zorlamayla bir şekilde sonuç alınamayacağını bildiklerini kaydeden Kurtulmuş, burada insani kayıpların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz şartın iki devletli bir çözüm temelinde yeni bir Orta Doğu'nun inşa edilmesi olduğunun altını çizdi.