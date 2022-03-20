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İSTANBUL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Millet-devlet birliğinden güç doğar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, millet-devlet bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Şentop, “Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Millet-devlet birliğinden güç doğar
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere vurgu yaptı.

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

Mustafa Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

  • “Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş, o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt’ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz.”

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü de kutlayan Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Türkiye’nin önemli eserleri arasında yerini aldığını ifade etti.

ÜYELERE TEŞEKKÜR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, katılımlarından dolayı kurul üyelerine teşekkür etti.

  • TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da genel kurulun hayırlara vesile olmasını dilerken, İlim Yayma Vakfının geçmişten ilham alarak geleceğe ilerleyen önemli vazifesi olduğunu kaydetti.

Mütevelli heyetine yeni isimlerin dahil olduğu genel kurula, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin yanı sıra vakfın kurucu üyeleri, bağışçıları, iş insanlarından Ahmet Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Ali Kibar, Ali Ülker, Ender Koçak, Nail Olpak ve Şekib Avdagiç de katıldı.

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