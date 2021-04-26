TBMM Başkanı Şentop: Biden'ın kararı siyasidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi:

"Bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikar"

Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.

"Karar siyasidir tarihi hiçbir bulgu yoktur"

İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. İlmi delillerle gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu yüzlerine haykırmanın zamanı gelmiştir.

"Türkiye hakkında konuşurken dikkatli olmalılar"

TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.

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"İlişkilere zarar verecek mahiyette bir açıklama"

ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

DÜNYA Biden düşmanlığı tercih etti