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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Bir dönemin başlangıcındayız

TBMM Başkanı Şentop, "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarında satır başlıkları;

Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız.

Ayrıntılar geliyor...

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
FOTOĞRAF 21
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile Çekmeköy'deki Uyanış: Büyük Selçuklu setini gezerek, dizideki Saray, İsfahan, Kuvel Kalesi ve obayı ziyaret etti.
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Atlı birliklerden oluşan oyuncular tarafından karşılanan Şentop'a yapımcı Emre Konuk, TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ ve TRT Plato Müdürü Yahya Tayyip Aydeniz eşlik etti.
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Konuk, Şentop'a set hakkında bilgi verdi.
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Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından izleyen Şentop, yönetmen koltuğuna oturdu.
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Dizi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, sette bulunan alanda 3 ok atarak hedef tahtasını vurdu.
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Şentop, dünyada birçok ülkenin tarih anlatan Türk dizilerini ilgiyle takip ettiklerini söyledi.
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Dizi setinin çok güzel tasarlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: Çok önemli bir dönemi ele alıyor. Büyük Selçuklu'nun sınırlarının en büyük noktaya ulaştığı Melikşah dönemi. Dizi büyük bir ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim...
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Bu tür tarihi olayları anlatan diziler çok önemli. Bütün dünyada ilgi alaka görüyor. Türkiye'de bunun eksikliği vardı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda izlediğimiz biraz masalsı tarihi filmler vardı, Allah sağlık versin Cüneyt Arkın'ın başrolde oynadığı.
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Şentop'a, üzerinde 24 Oğuz boyundan Kınık boyunun simgesinin bulunduğu el yapımı Savaşçı Zırhı hediye edildi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
Title
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti.
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