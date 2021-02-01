TBMM Başkanı Şentop: Bir dönemin başlangıcındayız

Dizi setinin çok güzel tasarlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: Çok önemli bir dönemi ele alıyor. Büyük Selçuklu'nun sınırlarının en büyük noktaya ulaştığı Melikşah dönemi. Dizi büyük bir ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim...