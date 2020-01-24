Gündem TBMM Başkanı Şentoptan deprem hakkında açıklama
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan deprem hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalarının ilgili tüm kuruluşlar tarafından süratle yürütüldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi AA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

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Çalışmalar süratle yürütülüyor

Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

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