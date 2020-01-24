TBMM Başkanı Şentop'tan deprem hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

GÜNDEM Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

Çalışmalar süratle yürütülüyor

Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.