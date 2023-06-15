TBMM Komisyon Başkanları belli oldu

TBMM
TBMM Genel Kurulu’nda Komisyon Başkanları ve Başkanvekilleri, Katip üye ve Sözcüler okundu ve
Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt (
Tokat) (15) oy, Başkan Vekili: Murat Alparslan (Ankara) (15) oy, Sözcü: Osman Mesten (Bursa) (15) oy, Kâtip: Rabia İlhan (İstanbul) (15) oy
Adalet Komisyonu Başkan: Cüneyt Yüksel
(İstanbul) (14) oy, Başkan Vekili: Orhan Kırcalı (Samsun) (16) oy, Sözcü: Emine Yavuz Gözgeç (Bursa) (16) oy, Kâtip : Oğuzhan Kaya (Çorum) (16) oy
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar
(Kayseri) (15) oy, Başkan Vekili: Refik Özen (Bursa) (14) oy, Sözcü: Saffet Sancaklı (Kocaeli) (14) oy, Kâtip: Mehmet Ali Çelebi (İzmir) (14) oy
İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu
(İstanbul) (16) oy, Başkan Vekili: Ahmet Erbaş (Kütahya) (16) oy, Sözcü: Kemal Çelik (Antalya) (16) oy, Kâtip: İsmail Erdem (İstanbul) (16) oy
Dışişleri Komisyonu Başkan: Fuat Oktay
(Ankara) (14) oy, Başkan Vekili: Mustafa Canbey (Balıkesir) (14) oy, Sözcü: Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir) (14) oy, Kâtip: Derya Bakbak (Gaziantep) (14) oy
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan: Mahmut Özer
(Ordu) (15) oy, Başkan Vekili: Filiz Kılıç (Nevşehir) (15) oy, Sözcü: Nazım Maviş (Sinop) (15) oy, Kâtip: Mehmet Emin Öz (Erzurum) (15) oy
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan: Adil Karaismailoğlu
(Trabzon) (14) oy, Başkan Vekili: Mustafa Demir (İstanbul) (14) oy, Sözcü: Hulusi Şentürk (İstanbul) (14) oy, Kâtip: Mervan Gül (Siirt) (14) oy
Çevre Komisyonu Başkan: Murat Kurum
(İstanbul) (20) oy, Başkan Vekili: Muhammet Müfit Aydın (Bursa) (20) oy, Sözcü: Sadir Durmaz (Ankara) (20) oy, Kâtip: Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul) (20) oy
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan: Vedat Bilgin
(Ankara) (17) oy, Başkan Vekili: Orhan Ateş (Bayburt) (17) oy, Sözcü: Ümmügülşen Öztürk (İstanbul) (17) oy, Kâtip: Pelin Yılık (Çankırı) (16) oy
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan: Vahit Kirişci
(Kahramanmaraş) (15) oy, Başkan Vekili: Muharrem Varlı (Adana) (15) oy, Sözcü: Adem Korkmaz (Burdur) (15) oy, Kâtip: Ruken Kilerci (Ağrı) (15) oy
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan: Mustafa Varank
(Bursa) (16) oy, Başkan Vekili: Şahin Tin (Denizli) (16) oy, Sözcü: Cevahir Uzkurt (Niğde) (16) oy, Kâtip: Adem Çalkın (Kars) (16) oy
Dilekçe Komisyonu Başkan: Sunay Karamık
(Adana) (7) oy, Başkan Vekili: Ahmet Salih Dal (Kilis) (7) oy, Sözcü: Nurettin Alan (İstanbul) (7) oy, Kâtip: Behiye Eker (İstanbul) (7) oy
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan: Mehmet Muş
(Samsun) (18) oy, Başkan Vekili: İsmail Faruk Aksu (İstanbul) (18) oy, Sözcü: Orhan Erdem (Konya) (18) oy, Kâtip: Nilgün Ök (Denizli) (18) oy
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkan: Veysal Tipioğlu
(Kocaeli) (8) oy, Başkan Vekili: Serkan Bayram (İstanbul) (8) oy, Sözcü: Osman Sağlam (Karaman) (8) oy, Kâtip: Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta) (8) oy
Dijital Mecralar Komisyonu Başkan: Hüseyin Yayman
(Hatay) (9) oy, Başkan Vekili: Nazım Elmas (Giresun) (9) oy, Sözcü: Zeynep Yıldız (Ankara) (10) oy, Kâtip: Levent Uysal (Mersin) (9) oy.
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18 dakika önce