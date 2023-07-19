TBMM olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan'daki temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.