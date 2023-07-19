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TBMM olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

17:48 . 19/07/2023 Çarşamba
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TBMM Genel Kurulu - Numan Kurtulmuş.

TBMM Genel Kurulu - Numan Kurtulmuş.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00’te toplantıya çağırdı.

CHP Meclis’in 25 Temmuz salı günü olağanüstü toplanması için TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu.

Başvuruya, son seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi’nden 3, DEVA ve DP’den birer milletvekili de imza koyarken, ittifak paydaşı İYİ Parti imza vermek yerine Genel Kurul’da destek vadetmişti.

#TBMM
#Meclis
#toplantı
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