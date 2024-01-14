TBMM terör gündemiyle toplanıyor: Bakanlar Güler ve Fidan Genel Kurul'u bilgilendirecek

Pençe-Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6’sı Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’da düzenlenecek törenlerle bugün son yolculuklarına uğurlandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerden Kemal Batur, Murat Atar, Gökhan Delen, Emrullah Gülmez, Ahmet Köroğlu ve Muhammet Tunahan Evcin'in cenaze törenlerine yüzlerce kişi katılırken gözyaşları ise sel oldu. Irak’ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3’ü ise dün defnedilmişti.