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TBMM terör gündemiyle toplanıyor: Bakanlar Güler ve Fidan Genel Kurul'u bilgilendirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), salı günü terör gündemiyle toplanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açacağı Meclis Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin bilgi verecek. Terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

19:07 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:54 - 14/01/2024 Pazar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (Foto: Arşiv)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.

Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan dokuz Mehmetçik'in yasını tutuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava harekatlarıyla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de (TBMM) terörle mücadele oturumu düzenlenecek.

Dokuz kahramanı yitirdiğimiz terör saldırısı salı günü açılacak Meclis gündemine taşınacak.

Meclis Genel Kurulu'nu bizzat Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açacak.

Bakanlar Güler ve Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Genel Kurul görüşmelerinin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.



#TBMM
#Terör Saldırısı
#Dokuz Şehit
#Pençe Kilit
3 saat önce
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