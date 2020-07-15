TBMM'de 15 Temmuz töreni: Millet, o gece mesaj ve ödev verdi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz dolayısıyla Meclis'te düzenlenen törendeki konuşmasında, her on yılda bir gerçekleşen, nesilleri tarumar eden, vatandaşla devleti arasında aşılmaz duvarlar örüp siyasi kan davaları başlatan ve milleti yoksullaştıran bütün darbelerin, Türkiye'nin ilerlemesine, kalkınmasına ve refahına yönelik yabancı kaynaklı saldırılar olduğunu belirtti.

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15 Temmuz hain darbe girişimini anarken, şehitlerin kahramanlığını ve gazilerin fedakarlığını hatırlamakla yetinilemeyeceğini vurgulayan Şentop, "Eğer o gece milletimizin gösterdiği direnişin gereğini yapmak istiyorsak, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve bağımsız bir güç olarak yükselmesi yönünde geliştirilen politikaları sürdürmek ve desteklemek zorundayız." diye konuştu.

Hem şehitlere ve gazilere hem de gelecek kuşaklara olan borcu hakkıyla ifa etmek için bir hakikatin iyi bilinmesi gerektiğine işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Türkiye, hegemon güçlerin kurduğu sözde müzakere masalarında bir sorun başlığı olmaya itiraz edip, aynı masanın eşit, saygın ve güçlü bir mensubu olmayı istemeseydi; coğrafyalar yeniden tanzim edilirken kendi aleyhine sonuçlar doğuracak taksimata itiraz etmeseydi; içinde yer aldığı ittifaklarda neden bazı ülkelerin sadece haklara ve neden kendisinin sadece görevlere sahip olduğunu sorgulamasaydı; teknolojide, sanayide ve özellikle savunma sanayinde yerli üretim imkanlarına yönelmeseydi, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmezdi."

"Millet, o gece mesaj ve ödev verdi"

Mustafa Şentop, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu tek özelliğinin cesareti olmadığının altını çizerek, o gece milletin cesaretinin yanında ne ölçüde basiretli olduğunu gösterdiğini ve Türkiye'nin bütün kurumlarına "Bu işgal ve darbe teşebbüsü karşısında geri adım atmamalı ve Türkiye'yi hakettiği güce kavuşturmalıyız." mesaj ve ödevini verdiğini kaydetti.

FETÖ denilen çetenin, yabancı devletlere ve servislere dayanarak Türkiye'de iktidar arayışında olmanın en son ve en alçak örneği olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Siyaseten belli başlıklarda farklı düşünebilir, karşıt telakkileri ve görüşleri savunabiliriz. Zaten demokrasi ve sivil siyaset, buradan neşet eder. Fakat, mesele milletin istikbal ve refahı, devletin bekası ve haysiyetiyse yabancı güçlerle söz ve iş birliği içinde olmak, onlarla ortak politikalar geliştirmek, bu vatanın hiçbir evladına yakışmaz. Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak, ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entelektüellik veya akademisyenliktir. Bu olsa olsa, ihanettir."

"İlham olması gereken kahramanlık tablosu"

TBMM Başkanı Şentop, bugün 4. yılı anılan 15 Temmuz direnişinin, tüm milletin zaferi olduğu gibi, yarına ışık tutan, genç nesillere ilham olması gereken bir kahramanlık tablosu olduğuna işaret etti.

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Şentop, şunları kaydetti:

"Bu direnişte milletimiz, mayasındaki kahramanlıkla bir kez daha tarihe nizam, coğrafyalara intizam veren asaletiyle parlamıştır. O gece, emniyet güçlerimiz, milletten ve devletinden yana olan bütün kamu kurumlarımız, belediyelerimiz fedakarca tavır almışlardır. Milletvekillerimiz, Yüce Meclisimiz üzerine düşeni yapmıştır. Ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin önünü açan liderliğiyle tarihin akışını değiştirmiştir."

Liderin idare ettiği cemiyete veya millete ne yapılması gerektiğini söyleyen değil, onu yapmak için en önde yürüyen, ifası elzem olan vazifeyi ilk üstlenen kişi olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Türk-İslam ordusu Malazgirt Ovası'nda kendisinden en az 5 kat büyüklükteki Roma ordusunu 1,5 saatte yok ettiyse, bunun temel sebebi, Sultan Alparslan'ın beyaz kefenini giyip atının kuyruğunu bizzat bağlayarak ordusunun önünde yürümesidir. Eğer Sultan Fatih, nice imparatorların ve orduların alamadığı Istanbul'u fethettiyse, bunun sebebi, Sultan Fatih'in atını coşkuyla denize sürecek kadar fetih arzusunu ruhunda yaşatmasıdır. Eğer 100 yıl önce Milli Mücadele başarılı olduysa, bunun sebebi, Gazi Mustafa Kemal'in cephede olması ve Gazi Meclisin kahraman vekillerinin bu milli merkezi terketmemesidir."

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi milleti meydanlara ve havalimanlarına davet ettiğini anımsatarak, "Aslında siz milletimizi meydanlara değil, vatan yolunda büyük bir fedakarlığa davet etmekteydiniz. Fakat herkes bilir ki, fedakarlık harcı kelimelerle değil, samimiyetle karılır. Kahramanlık duvarını örerken tuğlayı tuğlaya rapteden de, işte bu harçtır. O gece, Türkiye'yi hedef alan hayasızca akına, alçak darbe teşebbüsüne karşı milletimiz, cennet vatanını koruyan bir duvar ördü. Ve o duvar, bir hükümeti, bir meclisi değil, milletimizin istikbalini korudu." şeklinde konuştu.

"Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye alt edilemez"

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazileri minnet ve hayırlı ömür temennisiyle selamladı, hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle andığını söyledi.

Sözlerini 15 Temmuz gecesinde şehitlerin ve gazilerin kuşandığı o kararlılıkla tamamlamak istediğini dile getiren Şentop, "Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye alt edilemez." dedi.