Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem TBMMde bayram öncesi yoğun mesai
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Yeni askerlik sistemi ne zaman meclisten geçecek - Hurda teşviki ne zaman mecliten geçecek

TBMM'de bayram öncesi yoğun mesai

TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı öncesi 'köprü cezalarının affı' ve 'yeni askerlik sistemi' ile ilgili düzenlemeleri için mesai yapacak. Pazartesi Genel Kurul'da, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere af getiren, hurda teşvikini artıran ve maden işletmecileri için destek düzenlemesi de getiren mini ekonomik paket ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor.

Haber Merkezi DHA
TBMM Genel Kurulu.
TBMM Genel Kurulu.

TBMM'yi bayram öncesince oldukça yoğun bir program bekliyor.

Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul'da 1111 Sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin Ramazan Bayramı öncesi Genel Kurul'da geçirilmesi planlanıyor.

İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak.

KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

TBMM’de kurulan araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu'nun yetkililerini dinleyecek.

TBMM ALS, SMA ve benzeri hastalıkları araştırma komisyonu da çalışmalarını bu hafta da sürdürecek. Siyasi parti grup toplantılarının da yapılacağı TBMM'de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Çarşamba günü parlamento muhabirleri ile iftarda buluşacak.

Sağlık Bakanı açıkladı: Doktorlar askerlik düzenlemesi
GÜNDEM
Sağlık Bakanı açıkladı: Doktorlar askerlik düzenlemesi

Binlerce servisçiye plaka müjdesi
EKONOMİ
Binlerce servisçiye plaka müjdesi
Biletler tükeniyor

Biletler tükeniyor

Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlayacak.
Eyvah para etmez

'Eyvah' para etmez

​Bakan Soylu, S-400'lerin alımına ilişkin açıklama yaptı.
Camı silerkenvinç devrildi

Camı silerken
vinç devrildi

​Bursa'daki olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Mal varlığına<br>el konulacak

Mal varlığına
el konulacak

'​Fuatavni' hesabını kullanan FETÖ'cü hakkında karar.
Bayram öncesi<br>yoğun mesai

Bayram öncesi
yoğun mesai

TBMM, yeni askerlik sistemi de görüşülecek.
Ödemeler<br>31 Mayıs'ta

Ödemeler
31 Mayıs'ta

​İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak.
8.0 büyüklüğünde deprem

8.0 büyüklüğünde deprem

​Ülke sallanmaya devam ediyor.

Salı günü başlıyor

Salı günü başlıyor

Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

​Meteorolojiden kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı.
Kuşatma

Kuşatma

​ABD, Dedeağaç'ta 'düşmanca' adımlar atıyor.
Muvazzaflara<br>FETÖ kelepçesi

Muvazzaflara
FETÖ kelepçesi

​Kars'ta gözaltına alınan askerlere hapis cezası.
Çukurda suçüstü

Çukurda suçüstü

Polisi karşılarında görünce 'ölü taklidi' yaptılar.
Askerlik yasası ertelenmeli

Askerlik yasası ertelenmeli

​Uzmanlar, ani olarak düşecek olan er sayısının güvenlik açığı doğuracağından endişe ediyor.
Darbenin<br>izleri silindi

Darbenin
izleri silindi

​Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlük Adası'na dönüştürülmesini öngören projede sona gelindi.
Filistin'den<br>enerji adımı

Filistin'den
enerji adımı

​Filistin, İsrail'e bağımlılığını azaltacak ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor.
Kuvvetli esecek

Kuvvetli esecek

​Meteoroloji uyardı: Yarın akşama kadar fırtına etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.