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TBMM'de Filistin-İsrail mesaisi: Önerge verildi perşembe günü genel görüşme yapılacak

AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin Grup Başkanvekillerinin imzasıyla TBMM'ye ortak yönerge verildi. Söz konusu yönerge kapsamında TBMM Genel Kurulunda perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak.

Semih Bozkuş
23:36 . 10/10/2023 Salı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) perşembe günü Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının verdiği ortak önergeyle perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya imzasıyla verilen ortak önergede, 7 Ekim tarihinde Filistin ve İsrail'de ağır can kayıpları yaşanan çatışmaların başladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin itidal çağrısı vurgulandı

Türkiye'nin, çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, sivil can kayıplarının engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesini teminen çaba gösterdiği belirtilen önergede, bölgede sükunetin sağlanması ve sivil can kayıplarının engellenebilmesi için en üst düzeyde temasların sürdürüldüğü kaydedildi.

Önergede, "Ülkemiz her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakta, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesini teminen büyük çaba göstermekte ve sivillerin korunmasını talep etmektedir. İsrail-Filistin meselesine 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm bulunması ihtiyacı kendini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.

Genel kurulda yapılan oylamada, genel görüşme açılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Danışma Kurulu kararıyla İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme 12 Ekim Perşembe günü yapılacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.




#Filistin
#İsrail
#TBMM Genel Kurulu
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