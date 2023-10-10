TBMM'de Filistin-İsrail mesaisi: Önerge verildi perşembe günü genel görüşme yapılacak

Türkiye'nin, çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, sivil can kayıplarının engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesini teminen çaba gösterdiği belirtilen önergede, bölgede sükunetin sağlanması ve sivil can kayıplarının engellenebilmesi için en üst düzeyde temasların sürdürüldüğü kaydedildi.

Önergede, "Ülkemiz her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakta, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesini teminen büyük çaba göstermekte ve sivillerin korunmasını talep etmektedir. İsrail-Filistin meselesine 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm bulunması ihtiyacı kendini bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.