TBMM’de infaz trafiği

İkinci yargı paketinin TBMM’ye sunulmasının ardından Meclis’te gözler infazı düzenleyen üçüncü yargı paketine çevrilmişti. TBMM Adalet Komisyonu, ikinci yargı paketi düzenlemesini görüşmek üzere yarın toplanacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, komisyona üye milletvekillerine toplantı çağrısı yaptı. Komisyonun yarın saat 14.00’te toplanacağı belirtilen çağrıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, “komisyonda her kurumu bir temsilcinin temsil etmesi” şartı da getirildi. 100 bin kişinin tahliye olması beklenen üçüncü yargı paketi ile ilgili muhalefet cephesiyle temaslar hızlandı. AK Parti heyeti, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı ortağı MHP heyetiyle bir araya gelmişti. AK Parti heyeti bugün saat 10.00’da CHP ile 14:00’te de İYİ Parti heyeti ile bir araya gelecek.

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