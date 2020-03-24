Gündem TBMMde infaz trafiği
POLİTİKA

TBMM’de infaz trafiği

AK Parti’nin raftan indirerek, yeniden gündemine aldığı infaz yasası ile ilgili TBMM’deki trafik hızlandı. MHP ile görüşen AK Parti heyeti, bugün de CHP ve İYİ Parti ile görüşmeler bir araya gelecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İkinci yargı paketinin TBMM’ye sunulmasının ardından Meclis’te gözler infazı düzenleyen üçüncü yargı paketine çevrilmişti. TBMM Adalet Komisyonu, ikinci yargı paketi düzenlemesini görüşmek üzere yarın toplanacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, komisyona üye milletvekillerine toplantı çağrısı yaptı. Komisyonun yarın saat 14.00’te toplanacağı belirtilen çağrıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, “komisyonda her kurumu bir temsilcinin temsil etmesi” şartı da getirildi. 100 bin kişinin tahliye olması beklenen üçüncü yargı paketi ile ilgili muhalefet cephesiyle temaslar hızlandı. AK Parti heyeti, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı ortağı MHP heyetiyle bir araya gelmişti. AK Parti heyeti bugün saat 10.00’da CHP ile 14:00’te de İYİ Parti heyeti ile bir araya gelecek.

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