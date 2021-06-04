Memleket Partisi'yle birlikte Meclis’teki parti sayısı 13’e çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tarihinin en renkli dönemlerinden birini yaşıyor.

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne geçmesinin ardından Meclis’te temsil edilen siyasi parti sayısı 13’e yükseldi.

Hangi partinin kaç vekili var?

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 288, CHP'nin 136, HDP'nin 55, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 36, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Saadet Partisi'nin 1, Demokrat Parti'nin 2, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Yenilik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de birer vekili bulunuyor. Meclis'te 7 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

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GÜNDEM CHP ve İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliğin düşürülmesi sonrası partilerin vekil sayıları