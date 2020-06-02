Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TBMMde maskeli oturum 48 gün sonra çalışmalar yeniden başladı
ANKARA

TBMM'de maskeli oturum: 48 gün sonra çalışmalar yeniden başladı

TBMM Genel Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan kurulun girişinde milletvekillerine eldiven ve maske dağıtıldı.

Haber Merkezi AA DHA
TBMM Genel Kurulu çalışmalara 48 gün sonra yeniden başladı.
TBMM Genel Kurulu çalışmalara 48 gün sonra yeniden başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

Bilgiç, daha sonra Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti milletvekili Yaman'dan darbe girişimine kınama

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılı", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz "Çiftçi borçları ve üretim sorunları" ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan "Mardin ve çevre illerdeki tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik kesintileri" hakkında konuşma yaptı. Hüseyin Yayman, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin Türkiye'de her 10 yılda bir darbelere kapı araladığını ifade ederek, "60. yılında bir kez daha lanetle ve gerçekten kınayarak anmak ve telin etmek istiyorum." diye konuştu.

  • 27 Mayıs askeri darbesinin devleti millet karşısında ayıplı hale getirdiğini dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürdüğüne işaret etti.

"Türkiye demokrasiden yanadır"

Yayman, söz konusu darbenin bir ayıp olduğunu ve yok sayılmaması gerektiğini kaydederek, TBMM'nin bugüne kadar tüm darbecilerin yaptığı yasal düzenlemeleri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı. AK Parti'li Yayman, "Türkiye'nin kurtuluşu da milletimizin iradesi de seçimden, demokrasiden yanadır." dedi.

  • CHP'li Kadim Durmaz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı çiftçilerin toplam 130 milyar lira borcu bulunduğunu, bu borçların ertelenmesi veya çiftçiye yeni krediler verilmesi yerine bu borçların tamamen silinmesi için tüm partilerin ortak kararıyla düzenleme yapılmasını önerdi.

HDP'li Rıdvan Turan, Dicle Elektrik AŞ'nin hizmet verdiği bölgede ramazan ayından bu yana elektrik kesintilerini devam ettirdiğini ileri sürdü. Elektrik fiyatlarının bir yılda iki katına çıktığını iddia eden Turan, daha önce çiftçinin kullandığı elektriğin yüzde 65'i devlet tarafından ödenirken, bu oranın bugün yüzde 45'e düştüğünü söyledi.

  • Söz konusu şirketin, elektrik borcu bulunanların olduğu gibi borcu olmayanların da elektriğini kestiğini de öne süren Turan, bu nedenle bölgede tarladaki buğdayın yandığını, bu durumun devam etmesi halinde diğer ürünlerin de zarar göreceğini savundu.

Sosyal mesafeye dikkat edildi

Bu arada 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden bugün açılan Meclis'te yeni koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske takıyor. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlenirken, milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuşuyor.

Abone Ol Google News
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Adıyaman'daki balık ölümleri endişelendirdi.
Avrupada son 24 saat

Avrupa'da son 24 saat

​İşte ülke ülke bütün veriler.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Bir gecede 700 kişi gözaltına alındı.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Sosyal mesafe kalmadı

Sosyal mesafe kalmadı

​İstanbul'da geç gelen otobüslere vatandaştan tepki.
Kritik toplantıdan bildiri

Kritik toplantıdan bildiri

​Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika sürdü.

Kardeş ülkeden <br>kötü haber

Kardeş ülkeden
kötü haber

Rekor sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçti.
'Maskeli' oturum

'Maskeli' oturum

TBMM Genel Kurulu 48 gün sonra toplandı.
İstanbul'da <br>şiddetli yağış

İstanbul'da
şiddetli yağış

Pazarı su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İkinci dalga riski

İkinci dalga riski

​ABD'deki protestolar yeni bir krize kapı aralayabilir.
Çince uyardı

Çince uyardı

Bakan Koca'dan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması.
Polis işkencesi!

Polis işkencesi!

​Minneapolis polisi 58 kişiyi daha böyle öldürmüş.
Kredi paketi uyarısı

Kredi paketi uyarısı

​Fiyat artıran krediden yararlanamayacak.
Denizin rengi değişti!

Denizin rengi değişti!

İSKİ, Avcılar sahilini pislik ve kokuya boğdu
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.